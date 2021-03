Paris no descartó “medidas más drásticas” si aumentan los contagios en Santiago

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al aumento de casos a nivel nacional, luego de que se reportaran este viernes 5.325 contagios de Covid-19 en el país -la cifra más alta desde el 21 de junio- y remarcó que no se descarta aplicar “medidas más drásticas” en Santiago.



El secretario de Estado detalló que “la Región Metropolitana está llegando a los mil casos diarios, Todavía no llegamos al máximo de casos que tuvimos desgraciadamente en junio y espero no llegar a eso”.



En la misma línea, explicó que “la Región de La Araucanía también ha aumentado sus casos de manera muy importante y también la Región del Biobío (…) por eso tuvimos que decretar Cuarentena para el Gran Concepción y Temuco”.



El titular del Minsal aseguró que “si acá en Santiago las cifras siguen aumentando, obviamente que vamos a tener que revisar y tomar medidas un poquito más drásticas para evitar que esto se disemine”.



No obstante, aclaró que “nosotros estamos viendo el efecto de las vacaciones. El virus tiene un período de incubación de 14 días, por lo tanto, lo que estamos viendo ahora fueron personas que se contagiaron probablemente en febrero”.



“Como ocurrió en Europa y Estados Unidos, después de las vacaciones hubo una cantidad importante de aumento de casos. A diferencia del hemisferio norte, nosotros estamos vacunando”, añadió.



Paris resaltó que “llevamos el 26% de la población vacunada. Esperamos que esa vacunación, aunque sea una dosis, logre aligerar un poco el aumento de casos”.



“El Presidente nos ha pedido organizar el plan marzo que considera diferentes medidas, sobre todo mejorar el testeo, trazabilidad y aislamiento, tener una mayor disponibilidad de camas. Hemos emitido un decreto para que haya un aumento de camas UCI de aquí al 22 de marzo. Y reforzar todas las medidas de precaución”, precisó.



Paris sostuvo que “si hay que modificar algún elemento del plan Paso a Paso, lo haremos, siempre lo hemos hecho así, y por eso el plan está tan bien hecho (…) significa avanzar cuando podemos y retroceder cuando debemos para evitar la diseminación”.