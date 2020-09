Paris responde a Espacio Público: “Esta acusación tiene que hacerse ante la justicia”

El ministro de Salud, Enrique Paris, rechazó el nuevo informe del centro de estudios Espacio Público, que encabeza el economista Eduardo Engel, en el que se critica la estrategia de Búsqueda Activa de Casos del Minsal.



En el texto se plantea que los valores de positividad de los exámenes de PCR reportados durante las últimas semanas “podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas”.



“¿Esto es una acusación o es una opinión de un centro de estudios?”, cuestionó Paris.



“Esta acusación, porque la considero una acusación, que se encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico, me parece gravísima. Es imposible que hayan estímulos, que no sé de qué tipo son y ojalá los aclararan, estímulos que permitan bajar artificialmente el porcentaje de resultado de la PCR”, planteó evidentemente molesto.



“De hecho, en los últimos dos días ha habido un aumento en la positividad del 8% y 9%. Aquí hay palos porque bogas y palos porque no bogas. Si baja la PCR reclaman, si sube la PCR reclaman”, agregó.



El secretario de Estado llamó a Espacio Público a entregar los antecedentes en tribunales. “Esta acusación tiene que hacerse ante la justicia y yo desafío a este centro a que haga la acusación. ¿Dónde están pagando?, ¿dónde están estimulando?, ¿dónde están obligando a la gente a tomarle exámenes a las personas sanas? Esto es inaceptable”, recalcó.



“Aquí hay una acusación gravísima en contra del sistema de salud primaria, en contra de los municipios, en contra del personal que trabaja día a día tomando los test. ¿Usted se imagina que le van a estar pagando o estimulando para que tomen test solamente a las personas sanas”, recalcó.



“Aceptamos las críticas y yo cuando asumí como ministro, asumí como ministro dialogante y convocante, pero cuando ya se llega a estos límites de acusar de que artificialmente se están bajando las cifras mediante estímulos a las personas, yo lo encuentro ya fuera de todo límite”, añadió.



Según el titular del Minsal, la Búsqueda Activa de Casos se está realizando de acuerdo al manual de la cartera. “Está muy claro en el mismo manual del Ministerio de Salud -que me gustaría mucho que lo leyeran los acádemicos entre comillas- y el protocolo de coordinación, donde dice que los exámenes se toman en zonas con mayor número de casos, presencia de población de más riesgo, zonas con hacinamiento, zonas con acceso limitado. O sea, zonas donde nosotros detectamos mapas de calor”, precisó.



“Por lo tanto, yo realmente tengo que rechazar esta acusación y, más aún, los desafío a que si tienen pruebas de que se está estimulando a las personas del equipo de salud, piensen en los alcaldes y sus equipos de salud, piensen en la atención primaria, piensen en el insulto que están lanzándole a ese grupo de personas diciendo que los están estimulando para que toman exámenes en gente sana. Eso no lo voy a tolerar, lo siento mucho”, remarcó Paris.