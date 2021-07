Paris será interpelado este martes en la Cámara: sesión está fijada para las 15:30 horas

A las 15:30 horas de este martes está fijada la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris y estará a cargo del presidente de la Comisión de Salud y militante de Revolución Democrática, Miguel Crispi.

De acuerdo a lo informado, serán siete áreas, relacionadas con la pandemia, las que se pretende abordar: gobernanza; estrategia sanitaria para enfrentar el Covid-19; manejo, control y comunicación en el ingreso de nuevas variantes del virus; plan de cuidado a trabajadores y trabajadoras de la salud; intervención comunitaria en salud mental y violencia intrafamiliar; comunicación de riesgo; plan de secuelados; y lista de espera.

El recurso, planteado tras diversos cuestionamientos por parte de la oposición hacia el tratamiento y gestión epidemiológica, sobre todo con la aparición en el país de casos de la variante Delta del Covid-19, fue aprobado por 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.



Luego de la aprobación, Crispi escribió en su cuenta de Twitter que “esperamos no se lo tomen como un ataque, sino como una oportunidad para explicar en profundidad problemáticas y dudas legítimas de la ciudadanía”.



Este lunes, en la antesala al proceso, el ministro declaró que “nosotros no hemos cometido irregularidades, hay gente que fue autorizada para ingresar, por razones humanitarias, y que no cumplió con esas condiciones”.



“Esas personas están sometidas también a sumarios sanitarios, por lo tanto, nosotros como Ministerio no hemos cometido irregularidades, pero, repito, me someto al escrutinio de la Cámara de Diputados, pero también al escrutinio de la población chilena. Creo que el Ministerio de Salud, sus funcionarios, todos y todas, los funcionarios de la atención y primaria y el Gobierno con la adquisición de ventiladores, de vacunas, ha hecho un trabajo encomiable para combatir la pandemia de coronavirus en Chile, y así ha sido destacado en el ámbito internacional incluso”, remató Paris.