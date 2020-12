Paris y retroceso de la RM a Transición: Debe considerarse como una señal “preventiva y transitoria”

“Nunca he dicho que no van a volver las cuarentenas”, remarcó este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, y precisó que el retroceso de toda la Región Metropolitana a fase 2 de Transición, con confinamientos en fin de semana y festivos, debe ser considerada como una señal “preventiva y transitoria”.



“Nunca he dicho que no van a volver las cuarentenas, eso es un error de interpretación, el plan Paso a Paso considera las cuarentenas, por lo tanto en el caso que por algún motivo las cifras sigan deteriorándose o haya un retroceso importante en la forma en cómo el virus se está diseminando, obviamente volveremos a cuarentena”, dijo Paris tras los anuncios del Gobierno.



“Por lo tanto, este paso de toda la Región Metropolitana a la etapa 2 es una señal muy importante, es una señal preventiva, hemos insistido en eso, es una señal transitoria, y está destinada justamente a prevenir las cuarentenas, porque sabemos que producen mucho más dolor y complicaciones para las familias y los adultos mayores, y también complicaciones socioeconómicas importantes”, añadió.



Luego, insistió en que “nunca hemos dicho que no vamos a tomar esa medida en algún momento, Dios quiera que la población entienda que tiene que cumplir, que tiene que hacer las restricciones sanitarias necesarias para poder mantenerse en la etapa 2 y no seguir retrocediendo. Espero que esta señal sea vista de esa manera, una señal preventiva y transitoria”.