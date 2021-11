Parisi siembra la incertidumbre por resultados de PCR: “No son alentadores”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, sembró la duda nuevamente respecto de su estado de salud y sobre los resultados del examen PCR que se realizó recientemente tras presentar síntomas de Covid-19.



El economista que no ha podido llegar a nuestro país al encontrarse en Estados Unidos, aseguró en su programa de Youtube “Bad Boys” que podría tener los resultados durante la jornada de este miércoles.



“El informe llega mañana (miércoles). No son alentadores, no son aterrantes, pero no son alentadores”, aseguró el aspirante a La Moneda, quien aseguró el pasado lunes que presentaba tos y sentía la garganta apretada.



Parisi tenía previsto llegar a nuestro país el pasado domingo cerca del mediodía. No obstante, no pudo tomar el avión pues el examen PCR que se había realizado en las vísperas del viaje, arrojó como resultado “inconcluso”.



Aquello sembró dudas en la opinión pública, por lo que el presidenciable aprovechó de mostrar en su espacio de Youtube, un video en el que aparecía haciéndose un hisopado. “Encuentro denigrante que yo tenga que mostrar esto, porque es privado. Como por todo me atacan, ojalá que me dejen tranquilo”, dijo.