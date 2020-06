Parlamentarias y dirigentes de oposición piden salida de Mañalich y cambio de estrategia

A través de una declaración pública, las diputadas Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC) junto a la vicepresidenta de la DC, Carmen Frei, y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, remarcaron que “han pasado 100 días y las estrategias, proyecciones y decisiones tomadas por la autoridad sanitaria no han reducido el impacto de la enfermedad en Chile sino que, por el contrario, los pronósticos sombríos -lamentablemente- se confirman, y hoy el coronavirus está descontrolado en las ciudades más grandes del país, afectando a miles de personas, y con especial fuerza a los y las más pobres”.

Las diputadas Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC) junto a la vicepresidenta de la DC, Carmen Frei, y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, llamaron, a través de una declaración pública, al Gobierno a cambiar de manera urgente la estrategia sanitaria en el contexto de la pandemia de Covid-19 y exigieron la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich.



“Han pasado 100 días desde el inicio de la pandemia en Chile y la pregunta es: ¿Cuándo se cambia la estrategia?, ¿cuándo se da un giro para enfrentar el coronavirus? ¿cuándo volvemos a confiar?”, remarcaron.



“Han pasado 100 días y las estrategias, proyecciones y decisiones tomadas por la autoridad sanitaria no han reducido el impacto de la enfermedad en Chile sino que, por el contrario, los pronósticos sombríos -lamentablemente- se confirman, y hoy el coronavirus está descontrolado en las ciudades más grandes del país, afectando a miles de personas, y con especial fuerza a los y las más pobres”, plantearon



Las parlamentarias, además de Frei y Sánchez, cuestionaron el despliegue comunicacional del ministro.



“De frases como ‘estamos mejor preparados que Italia’ y ‘nueva normalidad’, pasamos a ‘la batalla de Santiago’ y ‘las proyecciones derrumbadas como un castillo de naipes’. De las ventajas de las ‘cuarentenas dinámicas’ pasamos a reconocer la necesidad de la cuarentena total en la Región Metropolitana”, indicaron.



Remarcaron que “a esta altura, el ministro de Salud y principal vocero de la política estatal frente a la pandemia, Jaime Mañalich, debe enfrentar cuestionamientos diarios, incredulidad frente a las cifras que se muestran, insistencia en aclarar sus dichos e incluso confrontación con las sociedades médicas y las comunidades científicas. ¿Es el mejor vocero para una emergencia como la que vivimos? ¿Es la persona adecuada para transmitir transparencia y credibilidad? Esta no es solo una emergencia sanitaria, sino una catástrofe humanitaria que tiene consecuencias económicas, sociales y de salud”, apuntaron.



En otro párrafo, arremetieron tajantes: “Mientras el actual líder se solaza con sus palabras, y cuestiona a periodistas e ironiza, cientos de personas sufren la pérdida de sus seres queridos, no pudiendo despedirlos en paz, padeciendo el colapso del sistema hospitalario y contrastando su dolor con la soberbia de un ministro al que se le acabó su tiempo. No podemos seguir alentando la impunidad respecto a quienes han tomado decisiones que están generando dolor, sufrimiento y muerte en Chile”.



“Para enfrentar esto juntos como país necesitamos una autoridad sanitaria que dé confianza, que escuche y que le devuelva la humanidad al cargo”, culminaron.