Parlamentarios exigen a Piñera cumplir promesa de regular precios de remedios

Los senadores PS, Álvaro Elizalde, Rabindranath Quinteros, y Guido Girardi (PPD), además de los diputados José Luis Castro (PS) y Ricardo Celis (PPD) exigieron al Presidente Sebastián Piñera cumplir con la promesa de campaña de avanzar en la regulación de los precios de los medicamentos y en la ampliación de la cobertura.



Girardi afirmó que “los más pobres tienen mayor carga de enfermedades, más infartos, más accidentes vasculares, hipertensión, diabetes y son los que más sufren con la usura de márgenes de rentabilidades de más de un mil por ciento”.



Por su parte, Elizalde dijo que “este es un compromiso esencial y forma parte del eje central de nuestro trabajo pues responde a los valores y principios que ambos partidos representamos”.



El timonel socialista agregó que “respaldamos el trabajo de las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara, en el contexto de esta comisión mixta, para avanzar en una legislación acorde con la necesidad de garantizar los derechos de las personas a tener coberturas adecuada y precios razonables lo que, lamentablemente, no ocurre hoy en nuestro país”.



Actualmente la Ley de Fármacos II -que busca regular los precios de los medicamentos, así como ampliar la cobertura- se discute en comisión mixta y de ahí el llamado al Presidente de la República a ordenar las filas de sus parlamentarios.



“Le pedimos que cumpla su palabra, debido a que el proyecto de medicamentos lleva mucho tiempo en el Congreso y la gente no puede seguir esperando. La realidad del acceso a los medicamentos es dramática”, señaló el diputado Juan Luis Castro.



El senador Quinteros, presidente de la comisión mixta, señaló que “acá no se avanza porque no hay un acuerdo o el Ejecutivo no le pone las urgencias necesarias y llegó el momento de acelerar todo este proceso para que tengamos de verdad una legislación que proteja el bolsillo de todos los chilenos”.



SISTEMA DE SALUD SOLIDARIO



Para el senador Girardi, “es necesario cambiar un modelo donde la salud es un negocio, por un sistema de salud solidario e impulsar una estrategia sanitaria que aborde los desafíos del siglo XXI y no del que ya pasó”.



Afirmó que “los medicamentos deben volver a ser un bien público pues son parte del proceso de salud y no pueden estar en manos de un mercado que no es tal porque no hay simetría de información. El paciente no decide nada y tiene que enfrentar laboratorios y cadenas monopólicas que abusan, manipulan precios y venden los productos más caros para obtener rentabilidades excesivas”.



Girardi recordó que “presentamos la ley de Fármacos II hace muchos años y el Presidente Piñera cuando fue candidato se comprometió a regular los precios y avanzar en la cobertura. Ninguna de las dos cosas ha pasado y los parlamentarios oficialistas siguen votando en contra de regular de precios tanto para cadenas y laboratorios”.



Agregó que “en ambos casos hay que generar mecanismos de regulación de que sean eficientes y que haya cobertura, es decir que -como en todas partes del mundo civilizado- sean parte del proceso de salud y estén incorporados en el seguro de salud tanto público y, eventualmente, si son privados”.



Y reveló que “le hemos planteado a Hacienda y a la Segpres que, considerando los tiempos difíciles que se viven, el Estado negocie directamente con los laboratorios y garantice cobertura (gratuidad) para todos los medicamentos genéricos. Esa podría ser la mayor contribución social de este Gobierno”.