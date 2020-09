Parlamentarios por el Rechazo: “No podemos esperar dos años para hacer cambios”

Parlamentarios de Chile Vamos por el Rechazo y dirigentes de más de 15 organizaciones sociales se desplegaron este viernes en terreno para continuar con la campaña en la previa del inicio de la franja de propaganda televisiva.



En un acto realizado en la Plaza de la Ciudadanía, el diputado Diego Schalper (RN) aseguró que “Chile no necesita partir desde cero, no necesita darse una vuelta larga que al final solo beneficia a la dirigencia política, sino que más bien tenemos que ser capaces, con respeto, tolerancia, capacidad de diálogo, defender nuestras ideas”.



“Necesitamos que en definitiva las reformas se hagan hoy día, no podemos esperar dos años y medio de incertidumbre para hacer los cambios que la gente necesita”, añadió.



Por su parte, Francisco Duarte, dirigente del Comando por el Rechazo, señaló que “estamos más que conscientes de que tenemos que avanzar, que tenemos que trabajar en pensiones, educación, en seguridad, pero sabemos claramente que eso no se mejora con una nueva Constitución, se mejora ahora con leyes”.



“No tenemos que esperar dos años de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar”, concluyó.