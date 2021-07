Parot: “Los constituyentes no fueron elegidos para hacerle la guerra al Gobierno”

La secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot, se refirió a las controversias por el presupuesto de la instancia que redactará la nueva Constitución, asegurando que el detalle de los gastos de la mesa se entregará “en un futuro”. Además, calificó como “injustas” las críticas al Gobierno por falta de condiciones en el exCongreso.



La polémica se inició después de que el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, exigiese a la mesa directiva, que encabezan Elisa Loncón y Jaime Bassa, mejorar la coordinación por el presupuesto. Advertía que, a falta de un comité dedicado, el Ejecutivo debía hacer las compras con poca antelación y algunos requerimientos no estaban claros.



Sin embargo, desde la mesa remarcaron los problemas en la instalación de la Convención y criticaron falta de colaboración desde La Moneda.



En ese contexto, Catalina Parot -designada por el Gobierno- participó este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Administración Interior, en la cual aseguró mostrar “las glosas presupuestarias, el monto de cada una, y cómo el esfuerzo que se ha hecho desde la instalación de esta secretaría, que fue en enero de este año, para lograr que todas las instalaciones y todos los equipos, tanto de televisión como de transmisión, computación, etcétera, estuvieran disponibles para la instalación de la Convención”.



“Hemos hecho detalle de todos los gastos, de cómo se va ejecutando el presupuesto y cuales son las partidas que van quedando con holgura para que puedan disponerse de algunas materias, como bienes y servicios esencialmente”, explicó.



Frente a las acusaciones que indican que el Palacio Pereira no está habilitado para recibir a la Convención, Parot argumentó que el lugar es un edificio patrimonial y que el Gobierno “ha hecho todo lo posible”.



“A mí me parece que, desde la perspectiva que son edificios patrimoniales, mirar que no hay condiciones de trabajo me parece injusto. Primero porque acá, en el Congreso Nacional, se han habilitado las salas suficientes para su funcionamiento, y porque el Palacio Pereira no le ha costado un peso al Gobierno, fue un convenio con el Ministerio de Cultura, que ha puesto a disposición todos los espacios para los convencionales”, indicó.



Parot recalcó que “ellos (convencionales), cuando están en plenario, sesionando acá, en algún tipo de comisión que quieren que sea transmitido, sesionan acá (ex-Congreso). Pero allá (Palacio) tienen salas donde pueden estar tranquilos, trabajando con sus asesores y van a estar disponibles durante todo el tiempo que funcione la Convención”.



TRANSPARENCIA



Consultada por el detalle de los gastos, Parot indicó que “quiero decir públicamente, no me voy a referir a este tema. No contribuye en nada y la información va a ser pública y no voy a entrar en dimes y diretes”.



“Prefiero no entrar en esos temas, solo decir que como gobierno nos hemos preocupado desde el primer minuto que todos los convencionales puedan estar acá en forma presencial”, añadió, detallando que “a los constituyentes que vienen de regiones, antes de que tengan su retribución y de que se abran las asignaciones, los hemos traído desde la puerta de su casa hasta el Congreso. Les hemos ofrecido hotel, desayuno y comida. Y para los convencionales independientes que sean de regiones o de acá, se ha ofrecido una sala cuna. Además se va a firmar un convenio con Contraloría para que haya jardín infantil y se ha establecido un café y una colación a petición de la mesa”.



“La coordinadora de la comisión me decía que el mensaje es a la austeridad, esta Convención tiene una gran responsabilidad en el país y mantener su prestigio es una tarea que tenemos desde el Gobierno. Es importante que todos colaboremos para que la Convención se prestigie, y eso necesita de todos los constituyentes”, sentenció.



La militante de Evópoli aclaró que “hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho. Se han cometido errores, soy la primera en reconocerlo, y lo ha dicho así el ministro y el subsecretario, pero hay un esfuerzo importante”.



“Los constituyentes no fueron elegidos para hacerle la guerra al Gobierno o andar en guerra entre ellos, fueron elegidos para cumplir una misión país. Y todos tenemos que colaborar para que esa misión se cumpla”, agregó.



Consultada por posibles irregularidades en las licitaciones técnicas para el funcionamiento de la Convención, Parot aseguró que “los contratos que he revisado están bien hechos. La mayoría fueron por licitación pública, la mayoría han pasado por toma de razón en Contraloría, todos se hicieron de acuerdo a la ley. Y cualquier situación a revisar lo tendrá que hacer Contraloría”.



“No es lo mismo hacer una Convención en una situación normal respecto a una situación de pandemia. En el momento que tú vas a lanzarte a organizar ese evento, viene una restricción en la Región Metropolitana. (…) Pero no hay nada que no se hizo como correspondía”, remarcó.



Finalmente, la representante del Gobierno explicó que en “el devenir de la instalación hubo necesidad de hacer aumentos presupuestarios. Eso se hace a través del Ministerio de Hacienda y los describí ahí a que estuvieron destinados. Gran parte lo estuvo a compras de equipos que tenían que ser el respaldo energético, o tecnología”.