Pase de Movilidad: Residentes en Cuarentena no podrán salir de sus comunas

El ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a defender el Pase de Movilidad explicando que su implementación no ha influido en el aumento de casos Covid-19 durante las últimas semanas, aunque también informó que este solo servirá para el traslado dentro de la misma comuna, en caso de quienes estén en cuarentena.



“En relación al Pase de Movilidad, ustedes saben que en las últimas semanas hemos tenido un aumento en la incidencia y un sistema hospitalario muy exigido con una ocupación de camas al día de hoy, en promedio del 97% de camas UTI, la verdad es que no todas son por covid, pero de todas maneras la ocupación es muy alta, y muchas comunas han retrocedido en el Plan Paso a Paso”, expuso el secretario de Estado.



Sin embargo, aclaró que “es importante recordar que solo hace 7 días se implementó el Pase de Movilidad, no se puede atribuir a este el aumento que hemos tenido en semanas anteriores y ha permitido darle más libertad a los adultos mayores, quienes estuvieron con restricciones de movilidad muy estrictas en el pasado, y ahora ellos pueden tener más libertad y responsabilidad”.



Es por eso que además puntualizó que “en estos últimos 7 días hemos visto un gran aumento en la cantidad de personas que han asistido a vacunarse, especialmente en los jóvenes, por lo tanto, el Pase de Movilidad ha tenido efectos positivos”.



Paris anunció que “lo que haremos en relación a este Pase de Movilidad es que las personas en comunas en Cuarentena podrán usarlo solo dentro de su propia comuna, no podrán trasladarse a otras y el incumplimiento de esta ordenanza, por así decirlo, tendrá sanciones. Por otro lado, tampoco pueden trasladarse a otras regiones mientras su comuna esté en Cuarentena”.



“En las personas que viven en comunas en tránsito, no pueden movilizarse a comunas en Cuarentena, pero sí podrán disponer de su pase para ir a comunas en Transición y para el traslado interregional”, detalló.

Posteriormente, consultado sobre la medida, insistió en que “no consideramos que fue un error, creo que lo importante es que este pase da mayor libertad, pero también mayor responsabilidad, y hemos hoy día hecho algunos anuncios respecto a aquello, como por ejemplo que el Pase de Movilidad para personas que están en cuarentena no sirve para cambiar de comuna o de región”.



“Las cosas se pueden cambiar y se pueden adaptar, obviamente, a los vaivenes de la pandemia, así que estamos abiertos a seguir trabajando en este tema y si es necesario haremos los cambios que epidemiológicamente se necesiten”, remarcó.