Paso a Paso: ministro Paris precisa que cambios no se darán a conocer este jueves

Tras participar en una reunión con el Presidente Piñera y ocho representante de sociedades médicas, el ministro de Salud, Enrique Paris, en un punto de prensa fue consultado por los cambios del plan Paso a Paso, que se conocerían este jueves, y si habrá una respuesta a la propuesta del Colegio Médico.



Según dijo, primero se entregarán las conclusiones de la Jornada de Escucha Ciudadana del sábado, en la que participaron 140 gremios de diversos sectores-, por lo que este jueves no se harán nuevos anuncios en esta materia.



En la ocasión desmintió a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien dijo que el Gobierno no ha revisado la propuesta del gremio que incluye un “cortocircuito epidemiológico” de tres semanas.



Paris explicó que después de la reunión del sábado, el Ejecutivo está redactando un documento donde “se acogieron algunas ideas y propuestas del Colegio Médico. Yo mismo recibí la propuesta del Colegio Médico vía electrónica y la tengo impresa en papel. La hemos leído y analizado. El Presidente también la recibió”.



“No vamos a responder nada definitivo hasta que no hagamos conocer a las entidades que participaron en esa reunión del sábado, las propuestas o análisis que nosotros hemos hecho”, avisó.



Además, el titular del Minsal no adelantó fechas: “Se ha sistematizado toda la información. Esta, por respeto, tiene que ser conocida por la gente que participó en las reuniones, entre ellas el Colegio Médico. Y una vez que conozcan esa información, daremos a conocer los cambios o los probables cambios al plan que ustedes conocen. Pero eso no se hará mañana de ninguna manera, porque es importante que la gente que participó conozca esas ideas”.



Por otro lado, el titular de Salud se refirió con cautela a la exigencia de la UDI de modificar las cuarentenas y acortar el toque de queda como condición para ampliar el Estado de Excepción.



Al respecto, el médico explicó que “esa pregunta debe ser contestada por el equipo político. Nosotros, obviamente que daremos todos los argumentos necesarios si se considera necesario postergar”.



Sin embargo, advirtió que “la estrategia sanitaria debe predominar sobre las medidas que tengamos que tomar sobre el futuro”.

VARIANTE DELTA



Finalmente, el ministro se refirió al avance de la variante Delta y descartó que no llegue a nuestro país, recalcando la importancia de aislar los casos correspondientes.



“Ayer firmamos un convenio con cuatro universidades y un instituto, donde vamos a secuenciar a todos los viajantes que lleguen a Chile y tengan una PCR positiva. En este momento, estamos secuenciando a 350 personas a la semana aproximadamente, esperamos llegar a mil personas, porque es muy difícil decir que la variante no va a llegar. Lo que tenemos que hacer es aislar a los pacientes cuando identifiquemos esa variante en un viajero en Chile”, indicó.



Paris explicó que dicha variante “es de las más contagiosas, tiene una evolución más tormentosa y eso produce problemas. En Inglaterra están teniendo 10 mil casos diarios, en Israel también, en varios países de Latinoamérica como Perú, donde cerraron completamente Arequipa. Entonces, estamos muy preocupados, pero no hemos encontrado a alguna persona con esa variante aquí en Chile”.