Paso de Cuarentena a Transición: se aumentarán las fiscalizaciones

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció un aumento en las fiscalizaciones con motivo del paso a la Transición en siete comunas en la Región Metropolitana y dos de la de Valparaíso, para que “las personas que están en la zona de cuarentena no se desplacen a las comunas que no estén en cuarentena”.



“Vamos a tener una fiscalización estricta en los puntos clave”, planteó Daza desde La Moneda, precisando que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, entregará los detalles próximamente.



“Aumentaremos en forma importante la fiscalización para que no ocurran estos traspasos a las comunas que no están en cuarentena”, remarcó.

TRABAJADORES Y COMERCIO



La autoridad sanitaria explicó que los empleadores de aquellas comunas que se encuentren en la etapa de Transición no podrán obligar a sus dependientes que vivan en comunas en Cuarentena a ir a trabajar, ya que se mantiene la “prohibición de movilidad de esas personas”. “Por lo tanto, eso no puede pasar y eso va a ser fiscalizable”, recalcó Daza.



De esta manera, según comunicó la subsecretaria, en las comunas que se encuentren en Transición solo podrán volver las actividades comerciales que sean “atendidas por sus dueños que viven en la comuna y por trabajadores que viven en la misma situación del punto de vista epidemiológico. Es decir, una empresa o una actividad comercial no puede comenzar si sus trabajadores viven en una comuna que está en cuarentena” explicó.



Con respecto a los permisos y salvoconductos, Daza afirmó que se mantendrá vigente el Permiso Único Colectivo, que permite a las empresas esenciales que los trabajadores puedan continuar con sus funciones desplazándose de sus hogares a sus empleos.



Finalmente, Daza descartó que esté contemplada la reapertura de los grandes centros comerciales en la etapa de Transición.