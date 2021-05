Paula Narváez: “La oposición hoy día va a ganar”

La candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, acudió a votar al Colegio Compañía de María de Apoquindo, en Las Condes, oportunidad en que recalcó que “la oposición hoy día va a ganar y, por lo tanto, con ese triunfo vamos a tener la misión de construir unidad”.



La exministra también se refirió a las declaraciones de la diputada humanista Pamela Jiles cuando fue a sufragar este sábado en La Pintana, donde emitió insultos en vivo y llamó a votar por su pareja, Pablo Maltés, candidato a gobernador por la Región Metropolitana.



Al respecto, sostuvo que “por supuesto, no comparto los insultos; yo puedo ser muy crítica de la gestión del Presidente Sebastián Piñera, pero no comparto que se utilicen en nuestra democracia un lenguaje que sea descalificador, un lenguaje que escape totalmente a la convivencia que tenemos que tener entre chilenos y chilenas”.



En tanto, y en entrevista con CHV Noticias, la abanderada presidencial socialista aseguró que hasta ahora “no hemos encontrado puntos en común” con Jiles.



“Lo que nos ha planteado hasta el momento ella, en las conversaciones que han existido, no hemos encontrado puntos de coincidencia todavía. Pero todavía quedan unos días en que eso puede ocurrir; hasta el momento no hemos encontrado esos puntos en común”, enfatizó Narváez.