Paula Narváez por IFE: “No pueden ser tantos los requisitos para postular”

Desde la Región de Los Lagos, donde sostuvo un encuentro con personas mayores para dialogar sobre las brechas digitales que los han afectado a la hora de acceder a beneficios sociales en el marco de la pandemia, la candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, reiteró su compromiso de “construir un sistema de protección social multidimensional, que tiene un aspecto vinculado a la Renta Básica Universal y también a la reactivación económica para generar empleos dignos, con una salud de calidad, con viviendas dignas”.



“Chile tiene que aspirar a que todas las personas puedan vivir con un piso de protección social y dignidad necesarios para el desarrollo integral de sus vidas”, agregó.



La abanderada afirmó que las políticas públicas “no pueden ser neutrales” y que deben “diseñarse considerando las distinciones respecto de las personas mayores, de niños, niñas y adolescentes; y de personas con alguna discapacidad”.



Para ejemplificar esta necesidad, relató que una de las adultas mayores presentes en el encuentro, “la señora Eliana ha expresado su frustración de que los instrumentos no llegan a toda la gente que lo necesita, que son tantos los obstáculos y las barreras para postular que se deja a un número importante de personas fuera, porque se asume supuestos que no son la realidad: que todo el mundo sabe y tiene cómo acceder a internet, situaciones que no son ciertas, hay una brecha digital enorme”, indicó.



Por otra parte, “no hay registros que sean 100% correctos y, por lo tanto, queda mucha gente fuera que, estando en la población más vulnerable de Chile, no llega a obtener el Ingreso Familiar de Emergencia. Lo hemos reiterado, no puede ser que sean tantos los requisitos para poder postular al IFE, porque se termina dejando a una gran cantidad de personas fuera”, puntualizó la candidata.



En esa línea, Narváez aseguró que “esta pandemia ha sido enfrentada por las personas de manera autogestionada. Lamentablemente, el Estado ha llegado tarde y ha llegado mal. Resulta fundamental, entonces, que el Estado, a través del Gobierno, revise los programas y los instrumentos que está diseñando para entregar ayuda directa a las familias y las trabajadoras y trabajadores”.



“El Gobierno tiene las herramientas, puede rediseñar estos instrumentos y dar ayuda directa para segurizar a las familias. Eso es posible de hacer hoy día. No es necesario esperar. Si hacemos eso controlamos la pandemia de mejor manera”, complementó.



Tras el encuentro, la candidata fue consultada sobre medidas para la descentralización. Narváez recordó que “el próximo 11 de abril tendremos elecciones de gobernadores regionales y eso es un paso importante en descentralización”.



“Hay una serie de otras competencias que trasladar a los gobernadores regionales y que van a establecer un punto de balance para el poder político entre el centro y las regiones. Lo veo como una oportunidad que hay que acompañar y que va a significar fortalecimiento institucional”, añadió.



Junto a lo anterior, sostuvo que el proceso constituyente es también una oportunidad relevante “en la medida que la convención pueda dejar plasmado en la Constitución la importancia del desarrollo desde los territorios y que las políticas públicas tengan pertinencia regional”.



En relación a los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía, la candidata presidencial del PS expresó que “nadie puede estar a favor del uso de la violencia, pero, sobre todo, no estoy a favor del uso de la violencia por parte de agentes del Estado”.



“Debemos tener una conversación país, donde obviamente lo que prime sea la prevención de este tipo de situaciones y se distinga de manera clara el libre derecho a manifestarse de acciones de carácter violento. Por sobre todo el Estado tiene que actuar dando el ejemplo”, manifestó.



Finalmente, consultada por su postura respecto de una eventual refundación o reforma a las policías, Narváez sentenció que “hemos hablado de una nueva policía para un nuevo Chile: una policía altamente especializada, con un nivel de profesionalización, con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, además de una férrea formación en materia de derechos humanos y supeditada al orden civil, porque los niveles de autonomía que hoy día manejan las policías son uno de los factores que hacen que se cometan los horrores que hemos visto en este tiempo”.