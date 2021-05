Paulsen: “Los políticos hemos sido cómplices activos de la violencia en el sur”

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), se refirió este martes al atentado sufrido por el sargento 1º de Carabineros, Francisco Benavides, quien murió tras recibir un impacto de bala en la comuna de Collipulli, tras ser emboscado mientras despejaba una ruta.

El parlamentario manifestó a radio Universo que los políticos han terminado siendo “cómplices activos” de que sigan ocurriendo este tipo de hechos.

“Cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo para enfrentar de manera decidida el terrorismo y el narcotráfico en la zona, pasamos a ser cómplices activos; cuando la clase política no es capaz de enfrentarlos decididamente”, dijo Paulsen, agregando que “muchos no conocen la realidad que se vive en la zona, los miles de parceleros que tienen 5, 10 hectáreas y viven atemorizados, con sus casas llenas de balas; hemos hecho vista gorda, y me incluyo, yo siendo representante de la zona creo que, al no poder convencer a mis colegas de que esto hay que enfrentarlo de manera decidida, somos cómplices de aquello”.

En ese sentido, el legislador señaló que la falla es del sistema en general. “Falla el Poder Legislativo, al no hacer bien su trabajo respecto a las leyes que tenemos para enfrentar el terrorismo; falla el Poder Ejecutivo, al no entregar las herramientas y la decisión para que Carabineros pueda combatir como corresponde estos hechos; falla el Poder Judicial y el Ministerio Público; son muchos eslabones que no son capaces de unirse para enfrentar esto con decisión”, argumentó.

Ante la oleada de condenas al hecho realizadas por autoridades de Gobierno y parlamentarios de oposición, Paulsen manifestó que eso no basta, y que lo que “hoy día tenemos que hacer es una coordinación mucho mayor, donde estemos dispuestos a entregarles las herramientas eficaces a la policía, al Ministerio Público, donde no tengamos jueces que tengan miedo a fallar en contra del terrorismo en la región, contra el narcotráfico”.

“Hoy día el Estado de Chile tiene miedo de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico; nos hacemos los lesos, no somos capaces de darles las herramientas, a Carabineros los mandamos a hacer resguardo policial o que vayan a resguardar rutas con armas que no son ni siquiera la mitad de la potencia de las que tienen los terroristas”, agregó, señalando de manera categórica que “cada vez que le entregamos un arma y Carabineros cumple con su deber, quien termina yéndose de baja por haberle pegado un perdigón en una pierna es el carabinero”.