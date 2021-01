Paulsen y denuncia a Florcita Alarcón: “No dudaremos en escuchar su versión”

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), se refirió a la denuncia por abuso sexual que pesa contra el diputado Florcita Alarcón (PH), la cual gatilló la renuncia del parlamentario a la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja y al inicio de la revisión de su caso por parte de la Comisión de Ética.



Paulsen dijo que en este caso existe mérito para una revisión de “hechos que a mí me hacen llegar y espero que la Comisión se pronuncie sobre estos antecedentes”.



No obstante, aclaró que hasta el momento, no están en conocimiento de si existe una acusación formal por el hecho en tribunales, dando también la oportunidad al parlamentario de defenderse de las acusaciones, viralizadas el pasado fin de semana en redes sociales.



“Nosotros no vamos a dudar un segundo en escuchar su versión, poder acompañarla y saber los antecedentes de ambas partes”, puntualizó, respondiendo también qué podría pasar con Alarcón si es que la denuncia resultara comprobada y real.



“Imagino que como cualquier chileno, si incurrió en el delito de violación o abuso sexual tiene que enfrentar a la justicia. Podría existir un desafuero y obtener la pena que le asignen los tribunales”, afirmó Paulsen, quien también indicó que al requerir más certeza sobre el hecho, la Cámara seguirá actuando y entregando toda la información que se disponga para que se esclarezcan estos hechos.



Cabe recordar que a la acusación por abuso sexual, también se detectó un supuesto uso impropio de redes sociales por parte del controvertido diputado, quien habría filtrado supuestas fotos íntimas por vía de Whatsapp.