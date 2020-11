PC insta al TC a rechazar requerimiento del Gobierno por segundo 10%

Las diputadas PC Marisela Santibáñez y Camila Vallejo llegaron este lunes, junto a concejales y dirigentes de la colectividad, hasta el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de presentar un escrito en el que solicitan desestimar el recurso de inconstitucionalidad ingresado por el Gobierno sobre el proyecto de retiro del segundo 10%, aprobado por la Cámara y que actualmente se encuentra en comisión mixta.



En el escrito, los dirigentes comunistas expusieron argumentos para que el TC tenga presente a la hora de pronunciarse sobre la solicitud hecha por el Gobierno, indicando que la reforma constitucional cumple estrictamente con las normas de procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por el Tribunal Constitucional. Además, acusaron al requerimiento del Ejecutivo como “abiertamente antidemocrático”, en tanto pretende ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre del poder constituyente derivado.



La diputada Santibáñez, quien además fue una de las firmantes de este segundo proyecto de retiro, recalcó que con la iniciativa del Gobierno, los niños y niñas de Chile quedarían en la desprotección, por no asegurar el pago de las deudas de pensión de alimentos.



“Quiero emplazar a la ministra del Trabajo y decirle que efectivamente nosotros no solo legislamos con transparencia, sino que con verdad. El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla realmente a los niños y niñas con los que estamos al debe, estamos en deuda con ellos y con su mantención; el derecho de los niños y niñas se ve trastocado en este proyecto presentado por el Presidente de la República”, recalcó la parlamentaria.



El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien llegó a la sede del TC, emplazó al Gobierno sobre el pago de impuesto por que contempla el proyecto presentado por el Ejecutivo, indicando que se trataría de “un sufrimiento adicional para las familias”. Asimismo, Jadue lamentó la medida del Gobierno y emplazó a que deje de presentar proyectos con letra chica.



“El Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo lamento que se siga equivocando a cada día, demorando la ayuda y no haciendo lo necesario, además, siempre llegando tarde y de manera insuficiente y tratando de ponerle letra chica a cada paso que da”, puntualizó.