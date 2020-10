PDI desbarata banda dedicada al robo de camiones y lugares de almacenamiento: se incautan más de $1.900 millones

Hasta el Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones llegó este jueves el intendente metropolitano, Felipe Guevara, quien, junto al jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI, prefecto inspector Iván Villanueva, y al fiscal de Pudahuel, Marcelo Soto, se refirieron a la incautación de productos capturados a una banda delictual dedicada al robo de camiones y despensas de almacenamiento.

El producto de los robos, avaluados en más $1.900 millones, era albergado en cuatro bodegas arrendadas en las comunas de Renca e Independencia.

El prefecto inspector Iván Villanueva señaló que la investigación desarrollada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Independencia, estuvo dirigida a establecer los mercados delictuales donde se comercializaban y los centros de acopio de mercancía de las especies robadas.

“Estamos hablando de una banda altamente especializada, con conexiones en distintas regiones, y cuyo monto en especies sustraídas supera los $1.900 millones. A través de la investigación se logró incautar más de mil millones de pesos en especies como calzado, artículos electrónicos, fármacos, todo ello el resultado de la sustracción de camiones con el uso de armas de fuego, bloqueadores de señales, y lográndose descubrir puntos de acopio en Independencia y Renca, específicamente”, dijo el prefecto Villanueva.

Guevara señaló que “es importante arrebatar a estas bandas la mercadería que pensaban comercializar. También es importante dar una señal de que la fiscalía y las policías van a ir detrás de quienes cometen delitos. Pero además necesitamos que toda la ciudadanía se involucre. ¿De qué manera? No adquiriendo productos cuyo origen no conocemos y que en ferias libres muchas veces son adulterados o vencidos. Tampoco comprar productos de dudoso origen a través de redes sociales, ni comprar cosas en mercados persas que no acrediten el lugar donde se adquirió el producto. Porque es a través de esos medios que los delincuentes se deshacen, comercializan y transforman en plata lo robado”.

La autoridad recordó que “comprar un producto robado hoy tiene penas de crimen que parten en los 3 años y un día. No es broma ni gratis adquirir productos robados. Por tanto, hago un llamado a la ciudadanía a no comprar productos que no conocemos y la mejor forma de asegurarse de que sea así es comprando en el comercio establecido”.

Finalmente, el fiscal Soto destacó el trabajo coordinado realizado entre la PDI y la fiscalía, “no solo para la persecución del delito, sino que también para la prevención y evitar los efectos nocivos que los delitos generan en la sociedad. Hoy la PDI- Bicrim de Independencia ha dado un golpe duro no solo a la disrtibución de especies, sino que al beneficio económico que esto genera en las personas que cometen estos delitos”.

Tras ingresar a las bodegas y encontrar los diversos productos robados, se ha logrado identificar al menos a 8 víctimas que denunciaron ilícitos como robo con violencia o robo con intimidación, las que ya han sido contactadas por la PDI. Asimismo, se logró obtener la entrada y registro de una quinta bodega, procedimiento que está en ejecución.