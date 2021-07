PDI desbarató a banda que incurría en particular “auto-fraude” bancario

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio del Interior informaron este jueves sobre la detención de una banda delictual que operaba en las regiones de O’Higgins y Metropolitana, lugares donde robaron dinero por concepto de $40 millones de pesos con un novedoso modus operandi.



En total, los detenidos fueron 15 personas, incluyendo a funcionarios de la Municipalidad de Pichilemu, bajo el cargo de una serie de delitos financieros, donde destacan el fraude de tarjetas bancarias, soborno, falsificación de documento público, asociación ilícita, cohecho y fraude al Fisco.



El modo de proceder más particular de la banda, tenía relación con el reclutamiento de personas para acceder a tarjetas de crédito que eran utilizadas por otros particulares para sacar dinero en cajeros automáticos. En ese contexto, los titulares de la cuenta, previa concertación con los delincuentes, acusaban el fraude o una posible clonación de tarjetas, y accedían a la devolución del dinero gracias a la nueva ley que defiende a los clientes bancarios, dineros que iban a parar a la cuenta de los delincuentes, concretando el fraude.



Asimismo, la policía civil documentó que los mismos funcionarios de la Municipalidad de Pichilemu eran culpables de expender permisos de circulación ilícitos en la entidad municipal, trabajando en coordinación con empleados públicos que falsificaban instrumento público. Por este delito ya hay tres funcionarios del municipio en prisión preventiva.



Según el director general de la PDI, Sergio Muñoz, la banda estaba liderada por “personas que usualmente salían de Chile para cometer delitos”, pero que ante la pandemia del Covid-19 y el cierre de fronteras “no pudieron viajar y decidieron diversificar su accionar”.



El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó el operativo que dejó al descubierto la asociación criminal, dada la diversificación de labores para hacerse de dinero ilícito.



“Las bandas criminales no son estáticas, el crimen organizado no es estático, es dinámico… Estamos en presencia de personas que habitualmente viajaban fuera de Chile y con la pandemia no pudieron hacerlo, y se dedicaron a generar delitos a nivel nacional”, señaló el ministro.