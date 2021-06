Peluquero en la polémica: “Estoy en una situación que no entiendo muy bien, no tengo ninguna culpa”

Luego de horas de completo hermetismo y de una serie de especulaciones, durante la tarde de este domingo se supo de la visita de un peluquero a la concentración de la Selección chilena en Brasil, mientras se disputa la Copa América.



Lo anterior polémica debido al rompimiento de la burbuja sanitaria dispuesta para la Roja y podría costarle al combinado nacional un sumario y hasta multas económicas por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Luego de la tensión registrada, el estilista brasilero, Luis Fernando Goncalves, decidió sacar la voz. “El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude subir”, declaró a Las últimas Noticias.



El matutino también consignó que luego de que se conocieran los hechos, Goncalves publicó una historia en Instagram aclarando la sucedido: “Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”.