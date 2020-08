Pérez asistirá este martes a la Comisión de Seguridad del Senado para exponer estrategia del Gobierno en La Araucanía

A las 14:30 horas de este martes está citado a la Comisión de Seguridad del Senado el ministro del Interior, Víctor Pérez. A la instancia, que se desarrollará hasta las 16 horas, fueron convocados el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el fiscal nacional Jorge Abbott.

Pérez acudirá a exponer la estrategia del Gobierno en La Araucanía.

El secretario de Estado viajó el viernes a la zona, ocasión en la que descartó la existencia de presos políticos mapuche, señaló que los hechos de violencia están protagonizados por grupos con fuerte poder militar y financiamiento, y añadió que la solución al conflicto debe ser política, pero una vez aislados estos grupos armados. Anunció, además, que se revitalizará el Plan Araucanía, que impulsó el Gobierno al comienzo del mandato.

El titular del Interior aseguró este martes que “yo no fui a provocar absolutamente a nadie” a La Araucanía, en referencia a su última visita a la región, donde se han registrado hechos de violencia tras su visita, y reiteró que “en Chile no hay presos políticos”.

Pérez abordó el tema en su primer balance junto a Carabineros sobre la labor policial de la última semana en pandemia, actividad en la que expresó que “es indesmentible que en Chile no hay presos políticos, todas las personas que están detenidas lo están por resoluciones de los tribunales de justicia, no puede ser una provocación”.



“Yo creo que hay un afán de justificar y validar la violencia, quienes cortan los caminos, quienes atacan a personas indefensas, quienes asesinan a comuneros son los que generan la violencia y por lo tanto como Gobierno y como ministro del Interior vamos a estar siempre para enfrentar la violencia y también siempre para generar el diálogo, la conversación con todos los sectores que quieran que La Araucanía viva en paz”, añadió.



Luego, enfatizó que “yo no fui a provocar absolutamente a nadie, fui a iniciar un trabajo de diálogo y a respaldar y a fortalecer la acción de Carabineros y de la PDI que están resguardando a las personas y a todos los chilenos y en esto en eso vamos a perseverar”.



También expresó que “soy absolutamente antirracista, todos los delitos que tengan una connotación racista vengan de donde vengan son rechazados”.



Además, resaltó la acción de Carabineros el sábado pasado en la noche de proteger la vida de las personas durante los desalojos de las municipalidades tomadas. “La situación es difícil, compleja, pero el gobierno a través de la acción de las policías y de la intendencia está haciendo todos los esfuerzos para proteger a las personas y para que estos hechos no generen descontrol”, indicó el ministro.



Asimismo, señaló que “no hay duda de que hay grupos organizados, y con poder de fuego, vamos a hacer esfuerzos parta detenerlos y ponerlos a disposición de los tribunales” y a quienes financian a estos grupos.



Agregó que el caso del sargento herido a tiros de escopeta anoche “demuestra que las organizaciones que realizan estos delitos tienen una capacidad de fuego para enfrentar tanto a Carabineros como en días pasados a unidades del Ejército”.



Finalmente, reiteró que “vamos a seguir en el tema de La Araucanía fortaleciendo, perfeccionando la acción poicial, como también el diálogo, la conversación, el escucharnos con todos los sectores para avanzar en algo que a mí me parece una prioridad: el derecho de todos los chilenos y en este caso particularmente La Araucanía de vivir en paz”.