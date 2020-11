Pérez durante su intervención: “No estoy arrepentido para nada de haber asumido esta responsabilidad”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, durante su intervención en la Sala de la Cámara de Diputados, donde se ve la acusación constitucional en su contra, recordó sus 16 años en la Cámara de Diputados y destacó los acuerdos alcanzados con los gobiernos de la Concertación para superar crisis como las del MOP-Gate, y el problema que vivió la Democracia Cristiana cuando casi no pudo inscribir candidatos al Parlamento, para lo cual se impulsó una ley corta en la que él mismo participó.



Al término de la intervención de su abogado defensor Gabriel Zaliasnik, el titular de Interior pidió la palabra para dirigirse a los diputados y dijo que no se arrepentía de haber dejado el Senado hace tres meses para asumir esa cartera en el Gobierno, ante el llamado del Presidente Sebastián Piñera. “No estoy arrepentido para nada de haber asumido esta responsabilidad”, dijo.



También dedicó gran parte de su discurso a explicar su decisión de no aplicar la Ley de Seguridad del Estado en el paro de los camioneros, porque habría agravado el conflicto, según dijo. Recordó que en anteriores paros de transportistas en 2008 y 2015, los ministros del Interior, René Cortázar y Jorge Burgos, respectivamente, no aplicaron dicha norma “para evitar un mal mayor”.



Previamente en su intervención, el abogado Zaliasnik, afirmó que el libelo contiene “paradojas e incongruencias” e insistió en la “desprolijidad en la acusación”. También aseguró que se pretende “evaluar el mérito de decisiones políticas”.



Zaliasnik también aseguró que “hemos escuchado la retórica del diputado Ascencio (quien previamente presentó la acusación), pero no hemos escuchado nada de las infracciones jurídico-constitucionales, nada de lo que se le imputa específicamente al ministro Víctor Pérez, todo son generalidades, recortes de prensa, ambigüedades”.



El debate y la votación continuarán en la tarde en la Cámara. Se requieren 78 votos para que el proceso siga su curso en el Senado, donde de aprobarse, el jefe de gabinete quedaría suspendido y no podría ocupar cargos públicos por el plazo de cinco años.