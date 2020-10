Pérez llama a no utilizar políticamente caso de Carabineros y menor que cayó al río Mapocho

El ministro del Interior, Víctor Pérez, fue citado la tarde de este lunes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que explicara lo ocurrido el viernes cuando un adolescente de 16 años cayó por el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. El joven fue empujado por un funcionario de Carabineros que se encuentra en prisión preventiva.

El secretario de Estado en la instancia llamó a no utilizar políticamente el caso y reiteró que el Gobierno espera que los hechos se aclaren en tribunales.



El ministro dio su versión también en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde lo antecedió el general director Mario Rozas, quien explicó el operativo del viernes, exposición que Pérez calificó como “extraordinariamente detallada”, respaldando en todo momento al Alto Mando de la policía uniformada.



“Esta es una situación dolorosa, pero refleja lo que vive el país (…) Quiero recordar que el 15 noviembre se llegó a un acuerdo por la paz, donde resolvimos un camino de plebiscito para una nueva Constitución para resolver las diferencias”, comenzó diciendo el titular de Interior, enfatizando que “es el diálogo, no la virulencia” lo que debería imponerse.



Según remarcó, “Carabineros ha actuado con el mayor respeto a la legislación, en un tema extraordinariamente complejo”.



En cuanto al caso ocurrido el viernes, el ministro aseguró que “estamos muy encima de lo que pasó en el puente Pío Nono, hubiéramos no querido que pasara, obviamente”.



Reiteró que “el Gobierno no quiere emitir juicios a priori”, pero luego añadió que si bien le pareció “muy bien la reacción rápida del Ministerio Público”, señaló que “hay versiones absolutamente contradictorias”.



“¿Qué dijo el Ministerio Público el sábado? Que un funcionario de Carabinero toma de sus extremidades a un menor, lanzándolo sobre la baranda del puente al río. Sin duda, si estuviéramos frente a esa acción, sería condenable”, apuntó Pérez.



Luego continuó: “El domingo, la versión del Ministerio Público en la audiencia de formalización del imputado fue diferente: ‘Que el imputado corría en diagonal, se abalanza sobre adolescente, tomándolo en los brazos, y ahí cae (el menor) al río”.



Sin embargo, hizo notar que después, cuando la fiscal Ximena Chong pidió medidas cautelares, expresó en la audiencia una tercera versión, apuntando que el imputado al abalanzarse con el peso de su uniforme, ese peso “aumenta fuerza, lo que provoca su caída”.



“Hay tres versiones del Ministerio Público, entonces, tenemos que tener la máxima responsabilidad”, recalcó el ministro.



El ministro insistió en que “como ministerio del Interior estamos por acelerar la reforma y modernización de Carabineros, pero en el caso en cuestión es deber de todos tener máxima precaución para poder determinar qué ocurrió”.



“Es fundamental esclarecer esta situación y no usar esto como un elemento de discusión política y echarnos la culpa unos a otros. Estamos en octubre y tenemos que concluirlo con el plebiscito, hacerlo en paz”.



Pérez señaló, también, que para el Gobierno es fundamental “modernizar y reformar Carabineros”, “lo hemos planteado desde el día uno”. Aseguró, además, que la imagen de Carabineros no está deteriorada “y ejemplo de eso es que las comunidades piden permanentemente más comisarías, más unidades de Carabineros”.