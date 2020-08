Pérez: “No creemos que a través de una huelga de hambre sea posible cambiar una resolución de los tribunales”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, participó la tarde de este jueves en una sesión especial del Senado para tratar la escalada de violencia en La Araucanía y la posición del Gobierno frente al conflicto mapuche.



En la cita, admitió que lo que ocurre en la zona debe ser tratado como un problema político, pero recalcó que el Gobierno no se sentará a conversar con quien haya sido condenado por los tribunales de Justicia.



“El problema que a este Senado y a nosotros nos preocupa es el problema político. Por lo tanto, el reconocimiento de lo pueblos originarios debe ser una tarea que debemos absorber, como Gobierno y como Senado junto a las comunidades”, advirtió.



Aludiendo al suspendido Plan Araucanía, señaló que fue “un esfuerzo importante que el Gobierno del Presidente Piñera inició el año 2018 y, por todos los hechos conocidos, se frustró, pero en el que tenemos que perseverar”.



“A este Gobierno le toca este desafío enorme, fundamental, porque queremos la paz para Chile, la paz para nuestro ciudadanos y queremos que esto se desarrolle adecuadamente”, añadió.



Sin embargo, Pérez llamó a no confundir esa buena disposición “con el hecho de tener una actitud permisiva para quienes cometen hechos delictivos, porque aquí algunos de ustedes plantean que hay que conversar con todos. No tenemos ninguna intención de no conversar con alguien en específico, el único límite es que no sea una persona condenada por delitos graves por los tribunales de justicia”.



“Nadie puede exigirle a este Gobierno -continuó- que converse temas políticos con personas que han sido condenadas por los tribunales de justicia, eso no lo podemos hacer y lo quiero decir con la mayor franqueza mirándonos a los ojos. Pero todos lo demás absolutamente tienen el derecho de ser escuchados y conversar y por lo tanto junto con los temas de seguridad pública, con lo cuales no podemos renunciar y tenemos que buscar su perfeccionamiento día día es esencial que tengamos la voluntad de conversar, es esencial que tengamos la voluntad de escucharnos, es esencial que tengamos la voluntad de tratar de convencernos, eso es un diálogo”.



Respecto de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace 95 días, entre quienes se encuentra el machi Celestino Córdova, único condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, indicó que “es muy importante y yo me alegro que este Senado en ninguna de sus intervenciones haya exigido la libertad de las personas que están condenadas por crímenes atroces. Vamos a proteger la vida de todas esas personas, a pesar de todos los obstáculos, porque no creemos que a través de una huelga de hambre sea posible cambiar una resolución de los tribunales de justicia. Vamos a proteger la vida de esas personas como ha sido desde el primer momento”.