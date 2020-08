Pérez y anuncio de paro de camioneros: “No nos parece que el camino sean los ultimátum”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, remarcó que en el Gobierno “no creemos en los ultimátum”, en respuesta a las declaraciones del presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, quien planteó la posibilidad de un paro nacional debido a los ataques incendiarios en la zona sur del país.



“Le hemos dicho al ministro que basta ya de la quema de camiones. Una quema más de un camión y los camioneros vamos a reaccionar”, dijo Villagrán tras reunirse con el jefe de gabinete.



“Queremos decir también con mucha fuerza que no nos parece que el camino sean los ultimátum. Los temas no son de fácil resolución y los problemas no se resuelven de un día para otro”, respondió el secretario de Estado tras las reuniones con los dirigentes gremiales.



“Decir un camión más y vamos a paro es como prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión, por lo tanto, creemos que ese no es el camino”, recalcó.



“Les hemos manifestado la firme decisión del Gobierno de usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para otorgar seguridad, para otorgar tranquilidad, para que todas las personas y trabajadores puedan realizar sus actividades en paz”, agregó.



“Ese es un desafío que el Gobierno se ha planteado y lo está trabajando intensamente. Y por lo tanto, le hemos garantizado a ellos que ese va a ser el esfuerzo del Gobierno en esa materia”, sostuvo.