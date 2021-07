Pescadores de la excaleta Sudamericana presentaron recurso de protección para volver al muelle de Valparaíso

Frente a su inminente desalojo de la caleta El Manzano de Quintero, los pescadores del ex muelle de la Sudamericana acusan incumplimiento de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).



Por dicha razón, el Sindicato de de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (Sipsa) y el Sindicato de Pescadores de Lanchas Caleta Sudamericana (Sipelanch) acudieron ante la Corte de Apelaciones la mañana de este martes para presentar un recurso de protección.



Con la acción judicial, los demandantes buscan volver a la zona de atraque en el muelle de Valparaíso -conocida como muelle de la Sudamericana- desde donde fueron removidos en agosto 2013 para la construcción del Terminal 2.



Tras aceptar ser reubicados en El Manzano por ocho años, los trabajadores artesanales aseguran que la empresa portuaria se comprometió en dicho periodo a construir una nueva caleta que les permitiera seguir realizando la actividad en las mismas condiciones.



A ocho años del acuerdo, los pescadores dicen que no existe una obra donde retomar su trabajo, el cual apuntan a que han ejercido de forma histórica y que se encuentra amparado internacionalmente como patrimonio inmaterial.



También advierten que no se le entregó un destino útil a la zona que se les arrebató. Junto a ello, acusan que serán desalojados de El Manzano este 2 de agosto por término de contrato.



El abogado Felipe Olea, representante de los pescadores, acusó: “Si hemos llegado hasta la Ilustrísima Corte de Apelaciones, es porque la vía del dialogo con EPV ha fracasado; siendo urgente que este alto tribunal admita a tramitación el presente recurso para obtener una protección efectiva de los derechos de los pescadores, quienes el próximo 2 de agosto, de no mediar su intervención, se encontrarán imposibilitados de trabajar, en un nuevo desprecio del Estado por la pesca artesanal y en consecuencia, por el destino de más de 500 familias de nuestra ciudad”.



En tanto, el abogado Enrique Kittsteiner, patrocinante del recurso de protección, indicó que “la presente acción se encuentra dirigida en contra de la Empresa Portuaria de Valparaíso, representada por su gerente general Fernando Ramírez Gálvez; y en contra del Gobierno Regional de Valparaíso, representada por el gobernador señor Rodrigo Mundaca Cabrera”.



“Toda vez que ha sido la primera, EPV, pero en último término, dicho con todas sus letras, el ESTADO quien ha incumplido el acuerdo de relocalización; siendo la presentación de este recurso, una de las acciones que llevaremos adelante en los próximos días, en donde destaca, la reunión que esta tarde, sostendremos con la Subsecretaria de Pesca en Valparaíso”, cerró.