Piñera cuestiona críticas de diputados con “dos o tres votos”

El Presidente Sebastián Piñera expresó su “extrañeza” y “cierta molestia”, porque personas con “dos o tres votos” sean los que más critican, durante una entrevista con Radio Pudahuel.



“Es verdad que produce extrañeza y a veces cierta molestia que personas con dos, tres votos, estén representando a la gente (…) A veces uno dice un diputado que es el que más critica y uno dice y con qué ropa, dos o tres votos como dice usted, así que lo que estamos viendo es que haya un piso, que para ser diputado o senador hay que tener un piso mínimo de votos”, afirmó el Mandatario, señalando que se busca reformar esta situación.



Además el Jefe de Estado solicitó al Congreso aprobar la Reforma Previsional, junto a las indicaciones que introdujo el Ejecutivo.



“Algunos me dicen Sebastián vas a chocar contra la pared, el Congreso no te va a dejar pasar ni una, el Congreso ya está en otra. Y yo digo no me logro imaginar que diputados y senadores elegidos por la gente le vayan a negar un reajuste necesario en las pensiones a 1 millón 7 mil personas que están en el Pilar Solidario y 800 mil personas que son las que se favorecen con esta segunda etapa, no lo puedo creer”, sostuvo el gobernante.



También aprovechó para cuestionar el proyecto que pretender generar un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales y afirmó que “no favorece a los más vulnerables”. “Fuera de que muchos ya no tienen nada que retirar, perjudica a las pensiones”, declaró.