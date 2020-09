Piñera: “En estas Fiestas Patrias no bajemos la guardia y seamos responsables”

El Presidente Sebastián Piñera llamó en estas Fiestas Patrias “a no bajar la guardia” y a vivir las celebraciones y reencuentros familiares “con responsabilidad”, en su mensaje por la conmemoración de la Independencia de Chile.



“Llevamos seis meses de pandemia, en que para proteger nuestra salud hemos debido vivir con muchas restricciones a nuestra libertad. Muchos padres no han podido ver ni abrazar a sus hijos, y muchos abuelos no han conocido a los nietos que nacieron en esta pandemia. Estos días de Fiestas Patrias van a ser días de alegrías, de celebraciones, de reencuentro para muchas familias, y los quiero invitar a celebrar con alegría, en familia, pero les quiero pedir encarecidamente que lo hagamos cuidando la salud de nuestros seres queridos, cumpliendo con los cuidados personales y respetando las normas sanitarias”, remarcó.



El Mandatario advirtió que “no queremos perder en pocos días lo que con tanto esfuerzo y compromiso hemos logrado en estos seis meses. No bajemos la guardia. Seamos responsables, cuidemos la vida y la salud de todos los chilenos. Esta pandemia nos ha enseñado que nadie puede salvarse solo, que todos estamos en el mismo barco”.



“NINGUNA GENERACIÓN PARTE DE CERO”



Piñera también se refirió al momento histórico en el que se encuentra el país, que está ad portas de un plebiscito constituyente, señalando que la actual generación tiene una misión, que es “legar un mejor país a los que vienen”.



“Ninguna generación comienza de cero, todas las generaciones recibimos un país de nuestros antecesores y tenemos que aportar a legarle un país mejor a los que vendrán”, señaló.



Y añadió que “es bueno preguntarse cuál será la contribución, el aporte, el legado de nuestra generación, a la que le ha tocado vivir tiempos muy duros. Hemos debido enfrentar terremotos, crisis sociales, crisis económicas, pandemias de coronavirus, pero tenemos una misión que obliga a actuar con el mismo compromiso, valentía y visión con que lo hicieron las generaciones que nos antecedieron”.



“Nuestra misión es legar un mejor país que el que recibimos de nuestros padres”, destacó.