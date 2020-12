Piñera: este jueves se partirá vacunando a personal de la ex Posta Central y hospitales Metropolitano y San José

El Presidente Piñera se refirió al arribo de las primeras 10 mil dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a Chile, cuyo proceso de inoculación debería comenzar esta jornada en tres centros de salud de la Región Metropolitana.



“El plan de vacunación parte hoy día, se va a vacunar en primer lugar al personal de salud sanitario que ha estado en la primera línea, en las Unidades de Tratamiento Intensivo cuidando a los enfermos críticos, y vamos a partir hoy día con estas primeras 10 mil dosis con el personal de salud de los hospitales Metropolitano, la Posta Central y el Hospital San José”, sostuvo el Mandatario.



Posteriormente, recalcó que este viernes serán distribuidas, vía aérea, una importante cantidad de vacunas a las regiones de La Araucanía, Biobío y Magallanes, zonas en que también debería ser vacunado el personal de salud de las Unidades de Cuidado Intensivo.



“El plan contempla vacunar, en primer lugar, a todas las personas que están en situaciones de riesgo, partiendo por el personal de salud, las personas que están desplegadas en la lucha contra el coronavirus, los adultos mayores y enfermos crónicos”, destacó.



Y añadió que “nuestra intención en vacunar a cinco millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre y después continuar con el resto de la población. Nuestra intención es llegar a vacunar al grueso de los 15 millones de personas que componen la población objetivo, que es más o menos el 80% de nuestros compatriotas”.



Sobre el arribo de más dosis, adelantó que “vamos a tener envíos semanales que se van a ir incrementando y en enero vamos a tener envíos mucho más significativos y esperamos que no solamente sea esta vacuna de Pfizer-BioNTech, sino que se agreguen otras vacunas producidas por otros laboratorios, todas ellas certificadas por los organismos internacionales y siempre con la aprobación de nuestro Instituto de Salud Pública”.



Respecto a la efectividad de la vacuna, que alcanzó un 95% durante sus pruebas, Piñera comentó que “la vacuna Pfizer-BioNTech con la cual estamos iniciando el proceso de vacunación, ya fue aprobada por la agencia de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, y ya fue aprobada por el Instituto de Salud Pública, por lo tanto, es segura y eficaz. Llamo a todos mis compatriotas a vacunarse con tranquilidad y seguridad”.



Sin embargo, apuntó que pese a contar con la vacuna, aún hay que mantener las medidas de autocuidado para evitar nuevos contagios de coronavirus, ya que “no significa que se terminó la pandemia y por eso vamos a tener que seguir conviviendo y vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por muchos meses más, y por eso pido que no bajemos la guardia, no caigamos en falsas confianzas y mantengamos los cuidados personales”.



Finalmente, el Jefe de Estado aseguró que “la vacuna es voluntaria y gratuita, la va a proveer el Estado. Siempre en tiempos difíciles hay personas que intentan aprovecharse” y que “cuando me corresponda me voy a vacunar”.