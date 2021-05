Piñera: “Nunca me habían tocado votos tan grandes, es una experiencia nueva”

Con una accidentada votación, el Presidente Sebastián Piñera emitió su sufragio en el Colegio San Francisco del Alba, en Los Dominicos, comuna de Las Condes.

La comitiva estuvo detenida cerca de 15 minutos a las afueras del local, esperando a que Joaquín Lavín terminara su votación, en el mismo lugar.

El Mandatario estuvo al interior de la cámara secreta casi por cinco minutos. Al momento de salir e ingresar sus sufragios a las urnas, tuvo algunas dificultades tanto con el adhesivo como con la forma de doblar el sufragio, por lo que los vocales lo asistieron.

Al respecto señaló que “nunca me habían tocado 4 votos tan grandes, es una experiencia nueva. Pero la regla es simple de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Le pido a los compatriotas que se tomen su tiempo porque su voz es importante, la voz de la gente, siempre ha sido una voz sabia que nos ha conducido por buenos caminos”.

Ya a las afueras del establecimiento, el Presidente entregó un punto de prensa y declaró entre otras cosas que, “estas elecciones son muy importantes. Por primera vez en nuestra historia vamos a elegir gobernadores y constituyentes. Eso va a marcar los caminos del país por las próximas décadas. Hago un llamado a los compatriotas a votar, es voluntario, pero yo siento que es una obligación”.

Agregó que “se va a escuchar la voz de la gente y eso es lo más hermoso de la democracia.

Hemos tomado todas las precauciones para que sean elecciones democráticas, participativas y seguras”.

Sobre sus expectativas para los resultados del oficialismo indicó que “esperamos un buen resultado para el país y para Chile Vamos, que podamos elegir la mayor cantidad de constituyentes, buenos alcaldes y concejales y que los gobernadores estén al servicio de la gente, eso es lo que yo considero un éxito”.

El Mandatario también se refirió a los duros calificativos dichos por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) referente a los últimos anuncios del Gobierno en relación a los mínimos comunes. “Estamos viviendo un clima de mucha confrontación y enfrentamiento y eso no hace bien. Cuando los chilenos nos dividimos, no llegamos a ninguna parte”, señaló.

Asimismo, recalcó que lo que el Ejecutivo desea obtener de la negociación con el Parlamento, es “es que este acuerdo sea lo más amplio posible, para lograr cuatro grandes objetivos. Que el Ingreso Familiar de Emergencia sea universal, mejorar los beneficios, aumentarlos, y apoyar a las Pymes, no solo para que sobrevivan, sino que para que se vuelvan a poner en marcha”.

Referente a las voces críticas que han llegado desde la oposición, en particular desde Provoste, el Presidente manifestó que “el clima de confrontación y descalificación no es el clima que quieren los chilenos. Yo los invité a La Moneda a dialogar, y agradezco que vinieran con una actitud positiva, tanto a la presidenta como el vicepresidente de la Cámara Alta”.