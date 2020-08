Piñera repasó en la Cuenta Pública la pandemia, recesión económica y garantizó un plebiscito “informado, seguro, y participativo”

Una hora y media duró la Cuenta Pública que dio la noche de este viernes el Presidente Piñera, la penúltima de su segunda administración, en la sede del Congreso, en Valparaíso.

El mensaje, que se inició a las 20:02 horas, se realizó en medio de estrictas medidas sanitarias y de seguridad.

“Hemos vivido tiempos de adversidad”, partió señalando el Mandatario.

Antes de repasar la situación vivida por el país con el coronavirus indicó que “estos tiempos difíciles” requieren unidad y advierte que Chile enfrenta un “momento decisivo en su historia”.



“Hoy el mundo, Chile y los chilenos vivimos nuevamente tiempos extraordinariamente difíciles y la adversidad se vuelve a cruzar en nuestro camino. Hoy enfrentamos uno de esos momentos cruciales y decisivos de nuestra historia”, remarcó.

Mencionó que además de la sequía, las demandas sociales y de “la ola de violencia y vandalismo que

conocimos a partir del 18 de octubre del año pasado”, el país enfrenta “tres nuevos y urgentes problemas y desafíos: la pandemia del coronavirus, la recesión económica mundial y la recuperación de nuestra economía y puesta en marcha de nuestro país”.



“Llevamos ya casi 5 meses de pandemia en Chile. Durante varias angustiosas semanas el número de contagios crecía todos los días y nuestro Sistema de Salud estuvo extraordinariamente exigido, trabajó al borde de su capacidad y requirió un esfuerzo y compromiso extraordinario de los profesionales y trabajadores de la salud”, señaló el jefe de Estado.

“SEVERA RECESIÓN ECONÓMICA”



Piñera promulgó hoy la ley que otorga un bono de $500.000 a la clase media y la ley que amplía el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El anuncio lo hizo en la Cuenta Pública.



En esta parte del su mensaje, el Mandatario señaló que “no sólo el coronavirus está golpeando a nuestro país y la calidad de vida de los chilenos. También estamos enfrentando la más severa recesión económica en muchas décadas, que afecta profundamente a todos los países, incluyendo las naciones más desarrolladas”.



“El coronavirus, en conjunto con esta severa recesión económica, está provocando una aguda crisis social, que afecta dolorosamente a millones de familias y hogares chilenos, a través de la pérdida de empleos, reducción de ingresos, cierre de pymes y emprendimientos, y la paralización de sueños y proyectos de vida”, añadió.



También expresó que “algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón”.



“Frente a la magnitud,gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, y tampoco el nuestro, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente los estragos en las familias”, dijo.



“Pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles que nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni un solo día, para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas”, añadió



“Por esto, y en beneficio de esas familias, quiero informar que hoy he promulgado el Proyecto de Ley que simplifica y facilita el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. Esta ley amplía y extiende este beneficio a todos los adultos mayores que reciben Pensión Básica Solidaria y a todos los que reciben Aporte Previsional Solidario, cuya pensión no supere la Pensión Básica Solidaria”, agregó.



“Adicionalmente, quiero anunciar que hemos eliminado la medición de horas puntas en materia de electricidad, para los meses de agosto y septiembre, con el propósito de aliviar el presupuesto familiar”, informó el mandatario.



Además, indicó que “hoy he promulgado el proyecto de Ley de Protección de la Clase Media, que envió nuestro Gobierno y fue aprobado ayer por este Congreso, que crea un bono de 500 mil pesos y un Préstamo Solidario, que beneficiará aproximadamente a más de 1,6 millones de compatriotas y que comenzaremos a pagar en los próximos días”.

PLAN DE REACTIVACIÓN

Anunció también un plan de reactivación de la economía postpandemia, denominado “Paso a Paso Chile se Recupera”, que contempla una inversión pública de US$34.000 millones en dos años.



“Este plan nos permitirá recuperar nuestra capacidad crecer y crear empleos, para lo cual es fundamental desatar las fuerzas de la libertad, creatividad, imaginación, innovación y emprendimiento, que viven en el alma de todos nuestros compatriotas y que son las únicas capacidades permanentes. Este plan no es sólo un plan económico. Es también un plan social y tiene a las personas y familias en su corazón”, afirmó el Mandatario.



Entre las medidas del plan, el jefe de Estado anunció las siguientes:



– Primero: Un masivo y urgente programa de subsidios al empleo, que podrá beneficiar hasta 1 millón de personas, que tendrá un costo cercano a los U$2.000 millones y que permitirá avanzar con fuerza hacia la creación o recuperación del 1.800.000 empleos perdidos en la pandemia.



– Segundo: Un urgente y robusto plan de inversiones públicas en infraestructura física, social y digital, con prioridad en campos como:



• Ciudad y Vivienda, lo que permitirá 47.000 soluciones habitacionales y de integración social adicionales, y 100.000 subsidios de arriendo.



• Carreteras y caminos.



• Puertos y Aeropuertos.



• Agua potable, riego y embalses.



• Hospitales y consultorios.



• Establecimientos educacionales.



• Transporte público.



• Parques y centro deportivos y culturales.



• Redes digitales a nivel nacional e internacional.



• Inversiones regionales y comunales de mejoramiento urbano y de barrios.



La inversión pública en el período 2020-2022 alcanzará US$34.000 millones, de los cuales US$4.500 millones corresponden a inversión adicional, con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos, con obras que se desarrollarán en todas las regiones del país. Estas inversiones serán sustentables y mitigarán los efectos del cambio climático.



– Tercero: Apoyo a las pymes, a través de los programas Fogape, Crece y Reactívate, para otorgar subsidios, asistencia técnica y acceso a capital de trabajo con garantía del Estado. Hasta ahora cerca de 200 mil empresas, de las cuales 190 mil son pymes, han accedido al programa Fogape, por un monto de U$10 mil millones.



Además, el mandatario mencionó un plan para que las pymes que inicien sus operaciones dispongan de un año de plazo para obtener todos los permisos esenciales, con estricto apego a las normas ambientales y sanitarias.



– Cuarto: Incentivos tributarios a la inversión privada, la que representa cerca del 80% de la inversión total, y la agilización de 130 proyectos de inversión privada, que involucran US$21 mil millones y tienen una capacidad de crear 120 mil empleos directos. Adicionalmente, se fortalecerá y agilizará el Programa de Concesiones del MOP.



– Quinto: Plan especial de simplificación de trámites y agilización de permisos para impulsar y acelerar la inversión, el emprendimiento y la recuperación.



– Sexto:Firme compromiso del Gobierno para que este Plan Paso a Paso Chile se Recupera contribuya a un país más inclusivo, más descentralizado y más sustentable.



“Sin duda será una tarea épica, convocante y muy, pero muy exigente. Pero nada une y motiva más a un pueblo que una misión desafiante y factible, en que todos tengan un lugar fecundo para aportar y un espacio justo para compartir los beneficios”, aseveró.

PENSIONES ALIMENTICIAS

Anunció también un proyecto de ley que permite a los tribunales la retención de todo o parte del retiro del 10% de las personas que tengan deudas por pensiones alimentarias.



En su mensaje, expresó que “muchas madres no reciben las pensiones de alimentos a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza, formación y educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho, 4 de cada 5 padres demandados no cumplen con esta obligación.



“Para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a este Congreso un proyecto de ley que permite al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo o parte del retiro del 10% de sus ahorros previsionales, para aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias”, anunció el jefe de Estado.



“Este proyecto facilita y acelera el cumplimiento de esta obligación, al disponer que las AFP deberán notificar por vía electrónica o carta certificada a los padres demandados. Este Proyecto hace justicia a las madres y a los niños que han sufrido por tanto tiempo este abandono”, explicó.



“Sin embargo, esta causa no se agota sólo en la vía legal. El machismo y las discriminaciones culturales y sociales han causado mucho daño, durante mucho tiempo, no sólo a las mujeres sino a toda la sociedad”, aseguró el Presidente.

PLEBISCITO

El Mandatario también abordó el plebiscito del próximo 25 de octubre por una nueva Constitución y llamó a colaborar para que sea un proceso seguro, con respeto a las medidas sanitarias y así evitar contagios.



“Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un plebiscito el 25 de octubre que sea informado, seguro, transparente y participativo, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma libre y plena”, enfatizó el mandatario en su mensaje.



“Todos debemos colaborar para que en este plebiscito se proteja la salud de las personas, la seguridad ciudadana y se eviten contagios por coronavirus”, añadió



También recordó que además del plebiscito, “nuestro país deberá enfrentar el desafío de un intenso y extenso cronograma electoral, que incluye hasta 8 elecciones”.



Mencionó que en estos procesos serán elegidos alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, delegados constituyentes, si así lo resuelve el plebiscito de octubre, diputados, senadores y Presidente de la República.

POPULISMO

También llamó a evitar el populismo y a ejercer la democracia y la libertad con responsabilidad, resistiendo “los cantos de sirenas que ofrecen atajos sin destino”.



“La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y la libertad exige responsabilidad. Estando a pocas semanas del plebiscito acordado debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor, especialmente en tiempos de crisis, que tienden a ser un caldo de cultivo para el surgimiento del populismo”, señaló.



“El mundo entero está siendo amenazado por el populismo, que plantea siempre el camino fácil, de los derechos sin deberes, de los logros sin esfuerzo, el camino del progreso sin trabajo, de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos de los demás y de las promesas de soluciones fáciles a problemas difíciles. Un camino que descalifica y estigmatiza a los oponentes y reemplaza los argumentos por las consignas, y el diálogo por las amenazas y la violencia”, añadió.



“Sabemos que esos caminos, que se visten con atractivas pero falsas promesas, sólo conducen al estancamiento, a la pobreza y a la frustración de los pueblos. Debemos resistir los cantos de sirenas que ofrecen atajos sin destino”, enfatizó.