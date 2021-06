Piñera se abre a evaluar Pase de Movilidad según “evolución de la pandemia”

El Presidente Sebastián Piñera defendió el Pase de Movilidad que comenzó a regir la semana pasada, aunque aseguró que como Gobierno están dispuestos a evaluar la medida de acuerdo a cómo se va presentando la evolución del Covid-19 en el país.



En diálogo con T13, el Mandatario aseguró que cuando se dio el anuncio del documento, que otorga mayores libertades a quienes hayan completado su proceso de vacunación contra el coronavirus, tanto el ministro de Salud, Enrique Paris, como sus subsecretarios le dijeron que “este tema había sido conocido y recomendado por la mesa de expertos y también había sido conocido por la Mesa Social Covid-19″.



“El Pase de Movilidad es un pase que mucha gente necesita, por ejemplo, los adultos mayores que llevan meses, a veces años confinados, que puedan salir cuando tengan dos vacunas y después de 14 días, es decir, cuando su nivel de inmunidad esté en su mayor nivel, que puedan salir a caminar, porque lo que permite el pase es poder movilizarse, caminar por la ciudad, y en algunos casos de comunas en fase 2 o más poder movilizarse entre regiones, pero no les permite ir a los restaurantes, no les permite ir a trabajar, no cambia los aforos, las reglas del Paso a Paso se mantienen”, añadió para defender su implementación.



Añadió que se trata de “un alivio y necesidad que nosotros estimamos que los beneficios de dar movilidad por su salud mental, por su calidad de vida, porque también el confinamiento es muy duro. Es mucho mayor creemos que los riesgos que eso puede significar, pero como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a evaluarlo todo de acuerdo a la información y la evolución de la pandemia”.



Respecto a los cuestionamientos y críticas al Ejecutivo, Piñera sostuvo que “hay algunos que nos critican todo y que están preparados para criticarlo todo. Lo que uno quisiera que el país comprendiera el adversario a derrotar no es el gobierno, es la pandemia de coronavirus. La causa a abrazar no es enfrentarnos entre nosotros es a unir fuerzas para combatir la pandemia y por tanto a mí me gustaría también que todos tuviéramos una actitud más positiva”.



“De repente veo personas que dicen ‘los hospitales se están saturando’, claro que es verdad si estamos siendo golpeados por la pandemia global que ha puesto en jaque a los países más desarrollados del mundo, que ha puesto en jaque a los sistemas de salud de los países más ricos del mundo y que en algunos países de América Latina está provocando una verdadera tragedia y por lo tanto es cierto estamos enfrentando un problema brutal y por tanto nada ha sido fácil, todo ha sido difícil”, remarcó.



“Más que criticar a los que critican siempre quisiera agradecer a los que colaboran siempre, a los funcionarios del sistema de salud, a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, a los miles y miles de voluntarios que traen los alimentos, los medicamentos, la luz eléctrica, el agua potable a nuestros hogares”, subrayó.