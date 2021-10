Piñera y crecimiento económico: “Da la impresión que no importa, los candidatos presidenciales no hablan de eso”

“Algunos están dispuestos a destruir con tal de ganar un voto”, remarcó el Presidente Piñera este martes al dar inicio al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente desde agosto y que se prolongará hasta diciembre de 2021.



En el caso de hombres, entre 24 y 55 años, se les entregará un subsidio mensual de hasta el 50% de su sueldo bruto, con tope de $200.000 mensuales. Mientras que en el caso de las mujeres y de hombres, entre 18 y 24 años o mayores de 55 años, se les entregará hasta el 60% de su remuneración, con tope de $250.000 mensuales.



Además, quienes se emplearon formalmente desde el 1 de abril y reciben el Subsidio al Nuevo Empleo, recibirán automáticamente los montos aumentados del IFE Laboral a partir del pago de octubre.



Acompañado de los ministros del Trabajo, Patricio Melero y de Hacienda, Rodrigo Cerda, el Mandatario hizo un llamado a entregar más “importancia del crecimiento económico”, acusando que es un tema que no se ha tocado en los debates presidenciales.



“Da la impresión que no importa, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso. Pero es muy importante, es lo único que da empleos permanentes, permite recuperar los salarios, da oportunidades a las pymes, permite generar inversión”, advirtió.



“También permite tener ingresos fiscales para tener gasto social, financiar las pensiones, la salud y la educación. Gracias al crecimiento económico que hemos tenido este año, hemos podido recaudar más recursos fiscales que nos permiten financiar en parte la red de protección social”, añadió.



En esa línea, el gobernante aseguró que “llegó el momento de financiar el futuro, de actuar con responsabilidad. Aquí, algunos están dispuestos a destruir con tal de ganar un voto. Yo les quiero decir: nuestro Gobierno está pensando en los chilenos de hoy y en las familias de mañana. En lo que pasa el año 2022 y en lo que viene por delante”.



“Queremos que la calidad de vida de las familias y el crecimiento en su bienestar sea algo permanente, algo sólido. Por eso, nuestro compromiso con un presupuesto del 2022 que se va a hacer cargo de las grandes prioridades de los chilenos, pero también va a ser responsable. Porque se lo debemos a nuestras familias, a nosotros mismos, a nuestros hijos y a los que vendrán”, sentenció.



“LLEVAMOS SEIS MESES DE RECUPERACIÓN”



El Presidente inició su discurso remarcando que “en el peor momento de la pandemia perdimos 1 millón 837 mil empleos, los que habíamos creado en los últimos diez años, se perdieron en pocas semanas. Afortunadamente, y gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso de todos, ya hemos recuperado dos tercios de esos empleos, casi un millón 200 mil empleos. Todavía nos falta por recuperar 651 mil trabajos que son necesarios, porque hay chilenos que quieren trabajar”.



Destacó que “llevamos seis meses de recuperación y crecimiento económico, de crecimiento a la inversión. De hecho, el Imacec de agosto mostró un crecimiento de 19,1%, uno de los más altos de la historia de nuestro país. Y el 2021, estimamos que vamos a crecer cerca o quizás más de un 10%, lo que nos permitirá recuperar con creces lo que perdimos el año pasado, y es una de las tasa de crecimiento más altas de nuestra historia. Además, la inversión también se está recuperando con mucha fuerza”.



“Por lo tanto, y esto es mérito de todos, la economía chilena está mostrando toda su fuerza y todo su vigor. Y eso se está traduciendo en nuevos y mejores empleos. Es bueno recordar esto, porque hace seis meses nuestra economía estaba en recesión, la tasa de desempleo era de dos dígitos, la pandemia estaba en su peak, con casi 9 mil casos diarios”, añadió, enfatizando en que “la pandemia está más controlada y tenemos mayores niveles de libertad y mayores oportunidades”.



Asimismo, Piñera recordó que “durante estos tiempos de adversidad, construimos juntos una red de protección social que ha transferido a diciembre de este año más de 35 mil millones de dólares. Es más del 10% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Chile es uno de los países del mundo que más ayuda ha llevado a las familias que lo requieren”.



“Hemos logrado proteger a más de 16 millones de compatriotas, y somos un poco menos de 20. A través de múltiples beneficios: el IFE, los bonos Pyme, los bonos Clase Media, las canastas de alimento, los créditos Fogape”, complementó.



Sobre el crecimiento económico, el Mandatario dijo que “los países no pueden vivir solamente con deudas y bonos. Tienen que trabajar, invertir, innovar, emprender, crecer, crear trabajos. A eso apunta el IFE laboral que creamos hace algunas semanas atrás”.



“El trabajo es importante porque es el principal sustento de las familias chilenas. Pero es mucho más que eso, es un camino de dignidad, de realización personal. Es una forma de hacer aportes útiles e integrarnos a nuestras sociedades. La meta de conseguir que todos los chilenos que quieran trabajar puedan trabajar, es algo que llevamos en el corazón y tiene un componente moral”, consignó.

[VIVO] Estamos anunciando el primer pago del #IFELaboral, de hasta $250 mil mensuales para trabajadores que han encontrado trabajo formal a partir del 1 de agosto de este año: https://t.co/fBeIY7Ya5j — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 5, 2021