Pizarro y su reunión con Abbott: “No hay ninguna situación anómala”

Controversia ha causado un reportaje de Chilevisión Noticias donde el fiscal nacional, Jorge Abbott, admitió que antes de asumir su cargo, en diciembre de 2015, se reunió con el senador Jorge Pizarro (DC)que en ese tiempo era investigado junto a sus hijos por el caso SQM.



Pizarro, al ser consultado este viernes, aseguró que fue “total y absolutamente sobreseído por la justicia”.



En la previa a una reunión con el Presidente Piñera en La Moneda, el parlamentario aseguró que “el señor Fiscal Abbott cuando era candidato pidió conversar con varios senadores que nos tocaba la responsabilidad de aprobar o rechazar la propuesta que hiciera la entonces presidenta (Michelle Bachelet)”.



“Él me pidió la reunión a través de una persona y me explicó porqué quería ser el candidato, como lo hizo con muchos otros senadores, eso es todo”, agregó.



Sobre la investigación, remarcó que “tanto el Servicio de Impuestos Internos (SII), como el Ministerio Público presentaron ante la Corte de Apelaciones la petición de mi desafuero para investigarme por esas diligencias que llevaban adelante”.



“La Corte de Apelaciones la rechazó categóricamente y lo hizo porque no había antecedentes. Quedó claramente demostrado que no había mérito. Yo fui sobreseído total y absolutamente por la justicia”, añadió.



Además, Pizarro emplazó a Abbott por la entrevista: “Quiero aclararle que no hay ninguna causa y situación pendiente en ninguna instancia judicial, parece que se equivocó porque hizo mención de que había algo en la Corte Suprema, pero le quiero decir que hace más de dos años y medio que esa situación quedó resuelta”.



Asimismo, el legislador insistió que cuando tuvo la cita con el ahora fiscal nacional, “en ese momento no estaba en nada. Fue él el que pidió la entrevista y lo hizo porque yo era jefe de bancada de la DC. No hay ninguna situación ni anómala ni extraña, tanto es así que el propio fiscal reconoce que buscaron desaforarme para acusarme”.



“Entiendo que no era la casa de él, era un departamento que le prestaban, porque él vive en la Quinta Región”, añadió respecto al lugar del encuentro.



Descarto que la situación pudiese afectar a la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste: “No tiene que relacionarse esto. Yo no soy asesor de la senadora y no trabajo con ella”.



Pizarro no fue llevado a juicio, aunque sí sus hijos, siendo uno de ellos, Sebastián Pizarro Cristi, condenado en un procedimiento abreviado por los delitos tributarios en el marco del caso SQM, mientras que el Ministerio Público decidió no perseverar en los casos de sus otros dos hijos, Jorge y Benjamín, ya que el Servicio de Impuestos Internos no habría presentado querellas en su contra.



Según el reportaje, Abbott no solo mantuvo reuniones Pizarro antes de asumir su cargo en 2015, sino que también con los senadores Guido Girardi (PPD), Hernán Larraín (UDI) —hoy ministro de Justicia— y los DC Andrés Zaldívar y Patricio Walker.