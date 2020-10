Plebiscito: Izkia Siches llama a contagiados “a mirar este proceso en la distancia” y “no participar”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo este viernes que si se cumplen las recomendaciones sanitarias para el plebiscito no debería haber un rebrote. En todo caso, pidió a los contagiados con Covid-19 “seguir el proceso a la distancia” para evitar conmoción pública y facilitar la participación.



En entrevista con Radio Universo, Siches sotuvo que “sabemos que las actividades de votación en otros países no han tenido rebrotes o aumentos de casos cuando se toman en cuenta los resguardos sanitarios y esperamos que (el plebiscito) sea un evento exitoso en términos epidemiológicos”.



Consultada por el riesgo de contagios en manifestaciones, indicó que “hemos visto el fin de semana pasado, una fecha emblemática para la ciudadanía, que no es tan sencillo mantener las medidas como por ejemplo la distancia física”.



Por lo mismo, añadió, “nuestro llamado es que si se puede evitar salir de la casa, evitar cualquier aglomeración, ojalá mantenernos en nuestros domicilios, hacer nuestras manifestaciones de forma distinta y si va a salir mantener todas las medidas, sobre todo la distancia física”.



En cuanto a las personas contagiadas que quieran votar, señaló que “evidentemente va a producir mucha conmoción pública en los recintos de votación donde acuda alguien que sea detectado como un caso positivo”.



En ese sentido, indicó que aunque falten estos votantes, “eso puede ayudar mucho más a fortalecer la participación del resto de los conciudadanos. En esa línea, los invitamos a mirar este proceso en la distancia, por la televisión, no participar. Justamente promover la participación del resto de la ciudadanía”.



La dirigente del gremio médico llamó “a que podamos hacer estas celebraciones en familias desde nuestros hogares y las personas que decidan salir mantener la distancia, el lavado de manos y el uso de la mascarilla”.