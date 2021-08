Por primera vez Facebook estrenará una película: Estará disponible por sólo 12 horas

Un divertido momento se vivió durante un live de Instagram de la exmodelo. Cuando estaba saludando a sus seguidores, recibió una particular petición. "Un saludo a Lomas Turbas...No, no sé dónde queda Lomas Turbas", dijo. Su hijo Máximo le gritó e hizo entender el doble sentido de la frase. La ex Miss Universo no podía creer cómo había caído en la broma.