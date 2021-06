“Preguntémonos que hacía la UDI en 1983”: Boric defiende a Jadue por polémico anuario

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, abordó el polémico emplazamiento de la Cámara de Diputados contra Daniel Jadue (PC), después de que la Sala aprobase una solicitud de resolución de la UDI y exigiese al abanderado del Partido Comunista aclarar su anuario escolar que incluye una caracterización “antisemita”.

Consultado por la apelación a su rival, Boric acusó que “la torpeza, doble estándar y patudez de la UDI es abismante. Preguntémonos que estaba haciendo la UDI y la derecha en 1983. Asesinando a Alejandro Villabela. Estaba reprimiendo las protestas en Chile. Si quieren hacer juicios históricos, hagamos juicios históricos”.

Sin embargo, el militante de Convergencia Social aclaró: “Dicho esto, creo que es importante mantener una postura clara en materia de derechos humanos. Y en esto, no me muevo ni una línea, respecto a los derechos humanos en todo lugar, partiendo por Chile. Y cualquier tipo de discriminación hacia grupos específicos es inaceptable, sea antisemitismo, homofobia, xenofobia, racismo, etc. Yo me voy a mantener en una sola línea”.

Por otro lado, el diputado se refirió a la controversial solicitud de su par del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien demandó un narcotest para todos los candidatos presidenciales.

“Estoy dispuesto a cumplir todos los requisitos que establezca la ley. Tengo la tranquilidad de no tener ninguna relación con el mundo del narco y voy a cumplir los estándares que la ley pida para la transparencia de la ciudadanía”, señaló. Consultado si apoya la idea, el exdirigente estudiantil recalcó: “No tengo problemas en particular, habría que estudiarlo”.

Respecto a su candidatura, Boric indicó: “He tenido la oportunidad de recorrer diversos lugares de Chile, en particular regiones. Y veo como nuestra candidatura va generando entusiasmo y, como se dice en buen chileno, vamos para arriba”.

“Estamos contentos, motivados. Creemos que es posible ganar la primaria del 18 de julio, así que quiero motivar a toda la gente que está por transformaciones estructurales en nuestro país, a quienes se sienten parte del mundo del Apruebo, a participar de las primarias”, complementó.

Finalmente, el parlamentario se refirió a su discreto presente en las encuestas: “Uno siempre tiene que ser cauteloso. Me ha tocado estar arriba y estar abajo. Creo que lo importante es el largo plazo. Vamos creciendo y esperamos mantenernos en esa senda”.