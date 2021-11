Presidente de Comunes renunció tras denuncia de millonarios pagos en campaña de Karina Oliva

Jorge Ramírez renunció la noche de este miércoles a la presidencia de Comunes después de que un reportaje de Ciper Chile revelara que junto a otros seis militantes del partido rindieron $137 millones ante el Servicio Electoral por asesorías en la campaña de Karina Oliva a la gobernación de la Región Metropolitana.



“Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”, indicó Ramírez vía Twitter.



“Además me he puesto a disposición de los espacios de mi partido para que se evalúe como corresponde. No dejaré de militar con la convicción de que debemos formar un espacio de transformación y cambio, que Comunes debe ser parte de una propuesta de país que apunte a la construcción de un pueblo, con una mayoría social y política que sea capaz de darle sentido a todo lo que viene”, agregó.



De acuerdo al reportaje, cuatro de los asesores figuran entre los mejores pagados de una campaña desde que existe el registro del Servel. Para encontrar este nivel de valores habría que remontarse a las carreras presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez en 2017.



Según Ciper, Ramírez emitió $16,2 millones, de los cuales $15 millones fueron por la primera vuelta y el otro $1,2 millón por la segunda. Realizó labores de preparación comunicacional de la candidata, generación de minutas temáticas y preparación de debates, además de elaborar una línea discursiva para los territorios y mantener relaciones con organizaciones locales.



La publicación generó críticas de distintos integrantes del Frente Amplio, entre ellos el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática). Además, las diputadas de Comunes, Claudia Mix y Camila Rojas, pidieron al Tribunal Supremo del partido que se indague la situación.