Presidente de la Corte Suprema dice que hay que estar “preparados” por posibles cambios al Poder Judicial

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió a la redacción de una nueva Constitución, adelantando que el pleno no intervendrá en el proceso, pero que tiene confianza en que será escuchada la palabra del máximo tribunal.

En conversación con La Tercera, Silva aseguró que “lo más probable es que el Poder Judicial sea tocado en esta nueva Constitución y tenemos que estar preparados”, y que existen dos puntos “intransables”: la judicatura debe seguir siendo un poder del Estado y debe conservarse el principio de la independencia del Poder Judicial.

“Tiene que analizarse la Constitución actual, qué cosas ameritan dejarse vigentes y qué cosas merecen ser cambiadas. Indudablemente, que un gran número de disposiciones actuales van a ser dejadas sin efecto, pero no cabe duda que algunas también van a permanecer. No pueden dejar, por ejemplo, sin efecto las disposiciones que establecen la independencia del Poder Judicial”, reflexionó la autoridad.

Y añadió que “seguramente se va a cambiar lo de la responsabilidad, pero hay principios elementales que tienen que mantenerse. A lo mejor se van a mantener de otra forma, pero que son ineludibles de conservar. Es importante también dejar establecido que el Poder Judicial es un poder. No lo vamos a transformar en un servicio público común y corriente”.

Respecto a la participación del pleno en medio de la discusión para una nueva Carta Magna, Silva manifestó que “nuestra posición es no inmiscuirnos en las decisiones que tome el nuevo constituyente, pero sí aportar. El acta que comprende lo debatido en esta jornada de reflexión indudablemente puede servir de aporte al nuevo constituyente y por eso se dará a conocer. Tenemos que dejar establecido qué opinamos sobre temas trascendentes dentro del Poder Judicial. Los nuevos constituyentes verán, pero nosotros no nos inmiscuimos en decisiones que corresponden solamente a ellos”.

Mientras que al ser consultado si esa situación podría ser riesgosa, respecto a la responsabilidad y poderes que tendría el Poder Judicial a futuro, anticipó que “se supone que el nuevo constituyente va a estar integrado por gente preparada y si no es preparada, se asesorarán bien para tomar las determinaciones adecuadas”.

“A lo mejor se nos puede decir que hemos sido muy neutros en nuestras posiciones, pero por lo menos que se conozcan las posiciones que existen en el derecho comparado, en otros países y cuál ha sido la historia de esas posiciones en nuestro Poder Judicial. Ahora, si no quieren ser tomadas en cuenta por quien corresponde, es poco lo que podemos hacer”, reflexionó.

Respecto a la labor del Poder Judicial en medio de la pandemia por el Covid-19, Silva fue enfático al señalar que no hay nada que “reprochar” si se compara a tiempos sin la crisis.

“Comparado con los tiempos normales, la nota que le pondría al Poder Judicial en cuanto a resultados sería un 6, pero para el tiempo, situación y problemas que enfrentamos, creo que todos dimos lo máximo y si es así, le pondría un 7, sobre todo a los funcionarios. ¡Para qué le digo a los jueces de familia! Si existiera un 8, les pongo un 8. Por supuesto que el rendimiento no ha sido óptimo ni el que podríamos tener en tiempos normales, pero creo que no tendríamos nada que reprocharnos si no se lograron las metas habituales en un año normal”, aseguró.

Eso sí, advirtió que cuando la pandemia pase “vendrá una avalancha segura sobre todo en tribunales penales y nos estamos preparando. Tuvimos una avalancha inesperada como fue el famoso retiro del 10% que estuvo a punto de hacer colapsar al sistema de familia. Los jueces de familia fueron abiertamente sobrepasados y tuvimos que destinar jueces dedicados a otras materias a familia”.

Finalmente, se refirió a las diversas críticas que ha recibido el Poder Judicial y los jueces por las familias y amigos de los detenidos en el marco del estallido social, quienes han acusado que en Chile hay presos políticos por manifestarse.

“Las críticas se centran en el sistema de justicia, más que en los jueces, porque el sistema de justicia no lo integramos solamente nosotros y la gente tiene confusión entre lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Yo confío en nuestros jueces. Estoy seguro que lo han hecho bien y que las personas que están privadas de libertad lo están por algún motivo que justifique esa privación y los que han salido en libertad, también han sido justificadas. Nosotros no nos queremos inmiscuir en ello, porque somos respetuosos de la independencia interna de los jueces”, dijo la máxima autoridad de la Corte Suprema.

Consultado si existen presos políticos en Chile, Silva respondió que “voy a dar mi opinión personal, yo no he consultado a mis colegas de la Corte Suprema sobre cuál es su opinión. A mi juicio, no hay presos políticos en Chile. Estamos recabando información de todas las personas que están privadas de libertad como consecuencia de los hechos del denominado estallido social. Nos preocupa la materia y no me cabe duda que también está preocupado el Ministerio Público y la Defensoría”.

Finalmente, tuvo palabras por el proyecto que presentaron senadores de oposición para otorgar un indulto general a los detenidos y formalizados en el marco del estallido social, iniciativa que ha sido duramente criticada desde el Gobierno y el oficialismo. También, incluso, de la misma oposición.

“Esa es una decisión que no me corresponde a mí, pero mi opinión personal de Guillermo Silva Gundelach, no de la Corte Suprema, es que no me gusta porque se va a sentar un precedente que no conviene”, cerró Silva.