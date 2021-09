Presidente de RN: “No va a haber cuarto retiro, porque en el Senado no tiene votos”

El presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, dio a conocer este viernes su certeza de que no habrá un cuarto retiro de fondos de pensiones, porque la iniciativa “no tiene votos” en el Senado y que parlamentarios como Eduardo y Jorge Durán “no representan a RN”.

En entrevista con Radio Universo, manifestó que “no va a haber cuarto retiro, porque en el Senado no tiene votos (…) segundo en la Cámara de Diputados hemos hablado uno a uno con aquellos que estaban efectivamente en duda, algunos de ellos han ido despejando esas dudas, otro tantos han señalado que van a sostener posición , pero ciertamente nosotros vamos a tener un situación acotada de diputados que estén en esa disposición”.

El cuarto retiro no es necesario -agregó-porque “el Gobierno nos ha escuchado. Nos escuchó con respecto a la extensión del IFE, respecto a la necesidad de avanzar en el IFE laboral que fue una idea de RN y respecto a la necesidad de avanzar en la reforma previsional. Sostenemos que en esta condición, con la extensión del IFE, con la ley corta, que además estamos pidiendo la ley de la marraqueta, dentro de este contexto no se justifica el cuarto retiro”.



“Quiero ser claro y categórico: las posiciones de algunos diputados como la de Jorge Durán no representan a RN. Vuelvo a insistir en que la oposición del partido es que un cuarto retiro es una mala política pública y le hace mal a Chile”, apuntó.



“Nosotros no estamos por forzar a nuestros parlamentarios, pero sí hemos estado persuadiendo a muchos de ellos respecto a los argumentos de los efectos que va generar el cuarto retiro. Le aseguro que no hay espacio para un cuarto retiro en el Senado, incluso algunos senadores de oposición han manifestado pública y privadamente que no están dispuestos a votar un cuarto retiro”, indicó.



“Este senador y presidente de partido no se equivoca y siempre pongo mi capital político cuando hago estas aseveraciones. Yo me juego mi liderazgo en estos temas y quiero decir que no va a haber cuarto retiro y nos la vamos a jugar para que eso no ocurra”, cerró Chahuán.

DESENCUENTROS CON SICHEL

Sobre sus desencuentros con el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, aseguró que “los matices que teníamos de diferencias están resueltos. Las competencias respecto a quién debe gobernar y administrar los partidos son sus mesas directivas y el candidato presidencial debe estar en la cancha”.



Chahuán remarcó que “soy el presidente del partido más grande de Chile y yo hablo directamente con mi candidato presidencial. Seguramente, nos vamos a juntar la semana del 20 que él vuelve de la gira del sur y ahí nos reuniremos para poder seguir contribuyendo a la campaña. Estamos convencidos que Sebastián Sichel no solo va a pasar a segunda vuelta, sino que es capaz de ganarle a una izquierda dispersa que improvisa y que incluso elige con instrumentos implementados a última hora como la consulta ciudadana y con candidatos de última hora (…) Nosotros creemos sin lugar a dudas que vamos a lograr derrotar a la izquierda”.



El presidente de RN también fue consultado sobre si la calidad de independiente de Sichel significa una dificultad adicional, ante lo cual señaló que el candidato “tiene muy claro que él tiene que gobernar con los partidos. Créame que después de que se desenmascararon los independientes de la Lista del Pueblo, Sebastián Sichel tiene muy claro que no puede gobernar solo”.



“Gobernar con los partidos es fundamental y eso se demuestra en que somos parte del corazón de la campaña. Una cosa es que le demos espacio al candidato en su situación de independiente, que estemos en la segunda línea, pero él entiende que gobernar con los partidos es fundamental. No me cabe la menor duda que lo tiene claro y él lo ha expresado”, sentenció el senador.