Presidente del Colmed de Punta Arenas llama a parar actividades esenciales

Este martes la Región de Magallanes registró un récord de 324 nuevos casos de coronavirus, liderando los contagios a nivel nacional.

El presidente del Colegio Médico de Punta Arenas, Gonzalo Sáez, criticó la conducta de la ciudadanía y llamó a las autoridades a detener incluso las actividades esenciales de la ciudad, como el comercio y las obras de construcción.



“No existe la suficiente conciencia y la suficiente percepción del riesgo que esto representa. Es muy lamentable, porque efectivamente tenemos una tasa de activos que supera con mucho al resto del país, más de 12 veces, más de 13 veces el resto del país. Por primera vez tenemos más casos nuevos que toda la Región Metropolitana. Contribuimos con casi el 15% a 20% de los casos nuevos del país, siendo que somos el 1% de la población”, sostuvo el dirigente en Radio Biobío.



El médico añadió que en la zona no se ha logrado una cuarentena “absolutamente efectiva”. “En este minuto estoy haciendo visitas domiciliarias de pacientes y se ve un movimiento importante de gente en la ciudad, lo que significa que las medidas de restricción de la movilidad no han sido lo suficientemente efectivas”, apuntó.



Según Sáez, “hay muchas actividades de la economía que siguen abiertas, y que yo difiero respecto de la autoridad en cuanto a su carácter de esencial. Creo que con estos niveles de contagio debiéramos parar actividades que se consideran esenciales, como la construcción, gran parte del comercio. No podemos darnos el lujo de seguir manteniendo estos niveles de movilidad porque los niveles de contagio que tenemos son muy altos y eso implica una seria presión sobre el sistema hospitalario, que va a quedarse en algún minuto sin camas que ofrecer”, aseguró.



El doctor fue crítico de la ciudadanía, advirtiendo que “un poco de responsabilidad no sería malo, porque la verdad es que la gente se mueve no obligadamente, también hay gente que se mueve por una percepción errada de riesgo, que tiene la sensación de que esto es algo que le pasa a otros y no a ellos, hasta que no tienen un pariente grave en la UCI o un pariente fallecido”.