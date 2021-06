Presidente del Magisterio por manifestación de 41 colegios particulares: “No es el Chile real”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la manifestación realizada la mañana de este viernes por un grupo de apoderados y sus hijos para demandar el retorno a clases presenciales en Cuarentena.



Convocada por el movimiento “Escuelas Abiertas”, la movilización se realizó de forma simultánea en distintos colegios de la Región Metropolitana y contó con el apoyo de cerca de 40 establecimientos.



“Esta mañana, un grupo reducido de padres y apoderados, representantes de 41 colegios, la mayoría de ellos del sector oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, han expresado sus deseos de volver pronto a las clases presenciales”, explicó Díaz.



“Hablamos de un total de 41 establecimientos de más de 10 mil colegios que existen hoy en Chile. Hablamos de colegios de elite, colegios pagados la mayoría de ellos, que tienen todas las condiciones físicas para que se pueda llevar a cabo el proceso de educación en esta pandemia”, añadió.



“Indudablemente, ese grupo de apoderados y de establecimientos educacionales no es representativo del Chile real. No es representativo de lo que ocurre en la inmensa mayoría de colegios a lo largo y ancho de nuestro país”, sentenció.



El docente explicó que en el gremio “respetamos las manifestaciones de estos apoderados, las entendemos porque tienen en su mayoría un gran poder adquisitivo, porque mayoritariamente tienen todas las condiciones y un sistema de salud que va a cubrir cualquier situación que ocurra con sus hijos, y tienen colegios donde se pueden garantizar estas condiciones y protocolos que se plantean del ministerio”.



“Ese grupo no representa el sentir de los padres y las madres que han expresado su gran preocupación por el retorno a la presencialidad. Todas las encuestas que hemos hecho como Colegio de Profesores, que ha hecho el Gobierno, los alcaldes, dan cuenta de que más de un 90% de padres, madres y apoderados no están con la idea de volver a la presencialidad mientras no estén las condiciones garantizadas para ello. Y por supuesto que dada la situación de la gran mayoría de las comunas de Chile, indudablemente estas condiciones hoy día no están”, concluyó.