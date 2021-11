Presidente del PC y tuit exigiendo aclaraciones a Boric: “Fue un error”

Tensión al interior de Apruebo Dignidad causaron este lunes los dichos del candidato presidencial de la coalición, Gabriel Boric, cuando manifestó en el matinal de Chilevisión que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está realizando una buena labor en su comuna, pero aclaró que para su gobierno necesita gente más transversal.



Las palabras provocaron la reacción del Partido Comunista (PC), el que pidió en Twitter una explicación al postulante a La Moneda de lo que se refiere “con gente más transversal”.



Sin embargo, la polémica parece haber quedado atrás. Desde La Pintana, Boric aseveró que “no hay tiempo hoy día para peleas políticas que no les importan a los vecinos que están siendo víctimas de la delincuencia”.



Y poco después, el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, aseguró que el tuit pidiendo aclaraciones fue “un error”.



Consultado al respecto en 24 Horas, Teillier remarcó que está “toda nuestra fuerza y con toda claridad apoyando la candidatura de Gabriel Boric, lo que estamos haciendo sin ningún tipo de renuncia”.



Además, el parlamentario descartó que la situación pueda afectar a Boric frente a la segunda vuelta del 19 de diciembre, donde se medirá ante el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.



“Yo espero que no, espero que no la complique, y creo que no va a tener ningún efecto en la candidatura de Boric”, agregó.



Si bien remarcó que lo escrito en Twitter “puede que no sea correcto”, el timonel del PC afirmó que “yo puedo reconocer eso, pero ya está hecho y lo que queda ahora es ponerse a trabajar por Boric, nada más. Yo creo que hay una mala lectura incluso a través de la prensa de lo que dijo o no el candidato, eso puede explicar en parte lo que se expresó en Twitter”.