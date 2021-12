Presidente del PS y futuro gobierno de Boric: “No vamos a ser de oposición”

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró que la colectividad que lidera buscará colaborar “constructivamente” y no ser oposición al gobierno de Gabriel Boric, quien se transformará en el nuevo Presidente electo del país tras imponerse este domingo al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta.



En declaraciones a Radio Cooperativa, el senador afirmó que “nosotros decidimos apoyar a Gabriel Boric a cambio de nada: fuimos el primer partido que la tarde de la primera vuelta, cuando ya se proyectaba el resultado, señaló que llamaba a los chilenos a votar por él”.



Elizalde remarcó que “hoy tampoco vamos a pedir nada a cambio, porque uno tiene que actuar sobre base de convicciones”, indicando que “vamos a colaborar constructivamente con el Gobierno, porque nos interesa que le vaya bien”.



El parlamentario por El Maule aseguró que en el PS “no vamos a ser un partido de oposición. Otros ya se han definido como oposición, pese a que han apoyado a Gabriel Boric. Nosotros no vamos a tener una definión de tal naturaleza”.



“¿Significa eso que vamos a entrar al Gobierno? Yo creo que a quien le corresponde tomar decisiones es al Presidente electo, pero no estamos pidiendo nada a cambio. Creo que se desnaturalizaría el sentido de nuestro apoyo, que fue sobre la base de convicciones, sin mezquindades, sobre la base de abrir nosotros una discusión de esa naturaleza”, explicó.



Sobre su encuentro con Boric, Elizalde aseguró que fue “muy bueno y ameno. Una buena señal. Pero esta semana van a haber conversaciones. Nosotros queremos colaborar para que al gobierno le vaya bien”.



Respecto al dividido Congreso al que deberá enfrentarse el futuro Mandatario, el senador indicó: “Si uno analiza la forma en que quedó conformado el Congreso, ambas cámaras, obviamente se requiere, al menos en el ámbito parlamentario, de un acuerdo con mayor nivel de amplitud. Porque en caso contrario, las reformas que son tan importantes y que están integradas en el programa de Gabriel Boric -y que por lo demás compartimos plenamente- no van a poder llevarse adelante”.



“Esto implica establecer diálogo y sentarse a conversar con actores con un nivel de amplitud muy superior a las coaliciones que se enfrentaron en la primera vuelta”, remarcó.