Presidente Piñera: “Nicaragua ya no es una democracia”

El Presidente Piñera se refirió este viernes a la carta publicada por el Partido Comunista (PC) y otras colectividades de izquierda, en la que defienden las elecciones realizadas el domingo pasado en Nicaragua, en las cuales resultó ganador Daniel Ortega con casi el 75% de los votos.



El Mandatario afirmó que “Nicaragua ya no es una democracia, y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos”.



“Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia, no fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas; se hicieron con muchos candidatos -o posibles candidatos- encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados”, agregó.



El Jefe de Estado sostuvo que “cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no puede haber doble estándar y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos”.



El Partido Comunista y otras colectividades de izquierda presentaron sus críticas a la declaración realizada por la Cancillería chilena contra las elecciones presidenciales celebradas este domingo recién pasado en Nicaragua.



Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, se distanció de la publicación y afirmó que “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”.



Tras estas declaraciones del abanderado presidencial, varias figuras del PC, como Camila Vallejo, Karol Cariola y Bárbara Sepúlveda, aclararon que la carta publicada en El Clarín no fue conocida ni discutida por la dirección colectiva del partido y que no las representa.