Presos del estallido justificaron ataque a Boric: “Es consecuencia de sus actos”

En horas de la noche circuló por redes sociales un video donde, encapuchados, personas detenidas en la cárcel Santiago 1, explicaron y justificaron el contexto de la turbulenta visita del diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA) al recinto, donde fue atacado por uno de los presos.

Según los internos, ellos no fueron informados de la visita del presidenciable y calificaron como una “falta de respeto” la llegada de Boric, por su “participación activa en la promulgación de leyes represivas, y el endurecimiento de las penas asociadas al estallido social”, que dan por hechas a pesar de las reiteradas aclaraciones que han dado desde el Frente Amplio.

“Nos bajan al patio con una hora de retraso aproximadamente, y como presos advertimos al gendarme de turno que no lo queríamos recibir, que era probable que se diera una situación problemática. Ante lo cual la autoridad decidió pasar por al medio del patio”, manifestaron los detenidos, quienes agregaron que “en ese momento se produce la agresión de una persona imputada por ley antibarricada. La agresión es consecuencia de sus actos y su militancia política que lo ha llevado a pactar con sectores que han propiciado las pésimas condiciones de vida que obligaron al pueblo a alzarse contra tanta injusticia, entre ellos el Acuerdo por la paz, firmado en noviembre del 2019, la ley antibarricadas y la ley antisaqueos”.

Asimismo, los detenidos por el estallido social aclararon que la situación que se dio ayer no significa que no están de acuerdo con el diálogo, y con llegar a una solución para lo que denominan como prisión política. No obstante, aclararon que Boric no es el indicado para sostener esa conversación.

“Esto no significa que estemos de acuerdo con estar encarcelados y menos una falta de disposición al diálogo. Por el contrario expresamos nuestra voluntad de construir una vía que asegure la libertad de miles de presos y presas por luchar. Pero esto debe darse por interlocutores válidos, no con cómplices de tanta injusticia como el diputado Boric”, sostuvieron.