Presupuesto 2021: Comisión Mixta rechaza partida del Tesoro Público

La comisión mixta encargada de revisar el Presupuesto 2021, tras un amplio debate rechazó la tarde de este martes por 14 votos contra 10 la partida del Tesoro Público en medio de la discusión en la que participaron también el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Observatorio Fiscal.



La comisión decidió rechazar en la primera jornada de revisión de los distintos informes, instancia en la que Briones había hecho un llamado a “redoblar los esfuerzos para que tengamos un espíritu abierto de diálogo, no de trinchera, para avanzar en el Presupuesto 2021 y la necesidad de contar con un proyecto reactivador para dinamizar la economía y dar señal que cuenta con respaldo de todo el Congreso”.



Tras la decisión, el presidente de la mixta, senador Jorge Pizarro (DC), manifestó en su cuenta de Twitter que “Presupuesto 2021: partidas de Tesoro Público fueron rechazadas y retomamos este miércoles con partidas en las que hubo acuerdo en subcomisiones respectivas. Esperamos que el Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuestos de Chile recojan sugerencias para un mejor erario 2021”.



En tanto, el diputado José Miguel Ortiz (DC) manifestó durante el debate que “al analizar el presupuesto se detectan recortes injustificados en áreas claves de desarrollo futuro. Me molesta como suscriptor del plan de Emergencia que no se cumpla con el apoyo a las pequeñas empresas, cae el presupuesto del Fosis, caen las transferencias corrientes y de capital en Indap, tampoco hay apoyo a las pequeñas empresas del turismo”.



“Se nos vienen tiempos complejos y hay muchos temas pendientes en este presupuesto. El Parlamento debe ser escuchado, en las subcomisiones hemos mostrado ideas y críticas fundadas y Hacienda no puede seguir actuando con sordera, debe sentarse a negociar los cambios que introduciremos esta semana”, añadió el legislador.