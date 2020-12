PRI oficializó apoyo a Desbordes con miras a las primarias de Chile Vamos

El Partido Regionalista Independiente (PRI) proclamó este martes al exministro de Defensa, Mario Desbordes, como el precandidato que apoyarán en las primarias presidenciales de Chile Vamos.



El PRI se transformó en el primer partido del oficialismo que definió su apoyo presidencial, tras las negativas de RN y la UDI de hacerlo en esta semana. De hecho, la colectividad a la que pertenece Desbordes había desechado la idea de darle un apoyo irrestricto y quedó de definir su carta presidencial o una eventual libertad de acción para sus militantes el próximo 23 de enero, en un consejo general extraordinario.



Tras la proclamación de Desbordes, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, manifestó que “estamos seguros y confiados que también lo tendremos en la papeleta en noviembre del próximo año”, señalando además que el extitular de Defensa “representa claramente lo mejor de lo nuestro, representa genuinamente lo que es el PRI en el tema de la meritocracia”.



Asimismo, Caramori destacó el “corazón de barrio” del actual candidato, y su “vida de esfuerzo, trabajo y superación”, como características que los llevaron a decidirse por él. No obstante, el timonel del PRI también fue consultado por las conversaciones que su partido tuvo con Sebastián Sichel, quien también es uno de los presidenciables de Chile Vamos.



“Así como en su momento estuvimos conversando con Sebastián Sichel, quien creemos que es un buen candidato a la primaria de Chile Vamos, también lo hicimos por ejemplo con Joaquín Lavín, con quien nos reunimos y conversamos de diferentes temas”, recalcó Caramori.



Desbordes agradeció el gesto realizado por la colectividad, señalando que además tiene expectativas respecto a un eventual apoyo de RN.



“Obviamente el 23 de enero también espero recibir el apoyo de RN que es mi partido, así que esto va a avanzando. Lo importante es que nuestro esfuerzo principal va a estar volcado a lo que son las elecciones municipales, de gobernador regional y de constituyente, donde vamos a trabajar juntos todos los partidos de la coalición”, señaló.



No obstante la ilusión puesta en el apoyo de su partido, Desbordes afirmó que no tiene problema ante una eventual libertad de acción para los militantes de Renovación Nacional.



“Siempre he estado dispuesto a lo que mi partido disponga, yo no le voy a imponer nada a RN, voy a acatar lo que mi consejo general decida”, sentenció.