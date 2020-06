Primer balance de cuarentena en Valparaíso deja 21 detenidos

Este sábado por la tarde, el jefe de defensa nacional de la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, realizó el balance de las primeras horas de cuarentena total en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, medida que comenzó a regir el viernes a las 22:00 horas.

Según detalló Marcic, en la ciudad puerto ya hay 21 detenidos por no cumplir el aislamiento y no contar con los permisos, mientras que en la ciudad jardín hay cuatro, sumando 25 en la zona. Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse y no salir de sus casas.

“En el primer día de cuarentena hay mucha gente que todavía no logra captar bien la importancia de no salir si no es necesario, y ese atochamiento (de vehículos en la zona) habla bien de la fiscalización que estamos realizando. Vamos a seguir fiscalizando enérgicamente para lograr el efecto de la cuarentena, que es reducir la circulación de personas y vehículos”, sostuvo.

Además, la autoridad se refirió a la situación que se vive en San Antonio, comuna que la semana pasada entró en cuarentena y que a la fecha suma 12 detenidos por no cumplir la medida.

“En general, San Antonio está respondiendo de muy buena manera, la mayoría de las personas está respetando la cuarentena, hay muy poco movimiento de vehículos durante el día y se están haciendo los controles de forma muy eficiente”, aseguró.

En tanto, el Seremi de Salud (S), Jaime Jamett, añadió que “queremos hacer un espacial llamado a la población de las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio a cumplir las restricciones impuestas por la cuarentena. Quedarse en casa puede salvar vidas y evitar contagios”.

“Estamos en un momento complejo y es por eso que necesitamos responder con mejor y con mayor intensidad a todos los requerimientos que pide la autoridad para protegernos. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad, a la empatía y por supuesto al respeto de todos los equipos de salud que están trabajando arduamente para contener esta pandemia”, dijo.

A la fecha, según informaron desde el Ministerio de Salud, hay 6.527 casos de Covid-19 y 120 fallecidos en la Región de Valparaíso. Se informó que a las estadísticas se sumaron 356 casos nuevos, mientras que hay 1.429 casos activos, teniendo a Viña del Mar y Valparaíso como las ciudades más complicadas, con 1.206 y 1.165 casos acumulados, respectivamente.