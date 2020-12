Primeros vacunados contra el Covid-19: “Es una esperanza para todos”

Luego de transformarse en los primeros vacunados contra el Covid-19 en el país, los cinco trabajadores de la salud hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de autocuidado para seguir combatiendo el virus en Chile.



Ya se lo había dicho al Presidente Piñera antes de ser inoculada en el Hospital Metropolitano, pero la TENS del Hospital Sótero del Río, Zulema Riquelme, lo volvió a confirmar en un punto de prensa que “fue algo inesperado, pero estoy muy emocionada”.



La trabajadora se transformó en la primera persona en territorio nacional en recibir la vacuna, ante lo que sostuvo que “espero que toda la gente se vacune, confíe y que se sigan cuidando”.



Sobre el trabajo durante los últimos meses en el recinto de salud de Puente Alto, recalcó que “fueron unos meses bastante difíciles, sobre todo porque no podía ver a mi familia, de mucho cansancio y me siento muy orgullosa de que me hayan elegido. Espero que mis compañeros se sientan representados por mí y se vacunen todos”.



“Entiendo que la gente esté desconfiada, es algo nuevo, pero hay que tener fe y confianza. Que la gente se vacune mientras pueda, lo más pronto posible y que se siga cuidando, que es lo que más decimos los que trabajamos en la salud. Que se cuiden mucho porque es la única manera de que nos puedan ayudar a bajar nuestra carga de trabajo”, añadió.



Opiniones y solicitudes similares fueron las que tuvieron otros trabajadores de salud, quienes siguieron a Zulema para recibir la dosis contra el coronavirus preparada por Pfizer y BioNTech.



De hecho, Juan Emilio Cornejo, médico de la Posta Central, manifestó que “han sido meses agotadores y quiero agradecer a todos mis compañeros de la Posta Central en su trabajo. Este es el inicio de una esperanza de que vamos a poder controlar la pandemia y a la larga, en ese sentido, es un día muy importante, no solo para mí, sino que para todos”.



En tanto, Adriana Arias, enfermera supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Metropolitano, aseguró que “este es un inicio de la campaña de inmunización que, en el fondo, nosotros nos sentimos emocionados de ser considerados esta línea de atención directa de pacientes para dar el pie inicial y poder seguir sumando al resto del personal de salud”.



Por su parte, Óscar Vera, kinesiólogo del Hospital Metropolitano, argumentó que “esta vacuna sigue siendo el hincapié inicial del punto de vista del autocuidado y las primeras medidas que toma el Gobierno. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con las medidas de precaución y autocuidado, como el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos o uso de alcohol gel”.



Finalmente, Ruth Herrera, auxiliar de Servicios en el Hospital Metropolitano, dijo que “yo decidí por decisión propia vacunarme, trabajo con pacientes Covid positivo y tengo muchas razones por las que me vacuné: cuidar a mi familia, que es lo más importante, cuidarme yo y seguir haciendo lo que me gusta, seguir trabajando”.



“Decirles a los chilenos que no tengan miedo, vacúnense. Esta es una esperanza para todos nosotros para poder estar todos juntos, abrazarnos y que pase esto porque es como una pesadilla para nosotros. Lo de hoy día es el principio. Vacúnense”, remarcó.